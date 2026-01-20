قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد بداية الترم الثاني 2026 لطلاب المدارس ومدته .. تفاصيل رسمية الآن
الجارديان : في دافوس .. أوروبا تدين الاستعمار الجديد لترامب مع تفاقم أزمة جرينلاند
سامح شكري: أعتز بثقة الرئيس السيسي بعد تعييني في مجلس النواب
دا اللي هيبعدك عن أي غش | آي صاغة توجه نصيحة مهمة لمشتريّ الذهب
آي صاغة تحذر المواطنين من الاعتماد على نصائح البلوجرز في الذهب
ترامب: نجحت في القضاء على التضخم ورفع الناتج المحلي إلى 5%
نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 برقم الجلوس .. المدارس تعلن ظهورها
ترامب : تدخلت في أزمة سد إثيوبيا لحلها .. والولايات المتحدة موّلته ولا أعلم لماذا
التعليم العالي: 35 ألف منحة كلية وجزئية للطلاب من ذوي الاستحقاق الاجتماعى والمتفوقين
وزير الأوقاف يختتم المؤتمر الدولي السادس والثلاثين بـ وثيقة القاهرة
تعليق قوي لـ أحمد موسى على قرار منع إعفاء هواتف القادمين من الخارج
بحضّره ليك | كلمة واحدة أنهت حياة عريس المرج في اعتراف صادم من زوجته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم العالي: 35 ألف منحة كلية وجزئية للطلاب من ذوي الاستحقاق الاجتماعى والمتفوقين

وزير التعليم العالي والبحث العلمي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
نهلة الشربينى

تحت رعاية السيدة الفاضلة د.انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية، وبحضور وتشريف د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أقيمت بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة الاحتفالية الرسمية لإطلاق المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزين بالجامعات المصرية "منحة علماء المستقبل"، والتي تعكس التزام الدولة المصرية بدعم التعليم العالي والبحث العلمي، وتمكين الشباب من فرص تعليمية عادلة ومتكافئة، وبناء جيل قادر على المشاركة في مسيرة التنمية الشاملة وبناء مستقبل الوطن.

وشهدت الاحتفالية حضور د.خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، ود.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ود.أحمد هنو وزير الثقافة، ود.مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ود.محمد سامي رئيس جامعة القاهرة، إلى جانب عدد من قيادات الدولة، ورؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، ورؤساء مجالس أمناء الجامعات الخاصة، وقيادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والقيادات المصرفية والبنكية، ورجال وسيدات الأعمال، وأعضاء اللجان المختصة بالتعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، وممثلي الوزارات المعنية، والمنظمات والهيئات الدولية والمجتمع الأهلي والمؤسسات العاملة في مجال المنح الدراسية والتنمية البشرية، فضلًا عن مشاركة نخبة من الأساتذة المتميزين في مختلف التخصصات العلمية، وعدد من طلاب الجامعات المصرية.

ومن جانبه، أعرب د.أيمن عاشور عن سعادته بتنظيم هذه الفعالية، التي تقام تحت رعاية قرينة السيد رئيس الجمهورية، لإطلاق هذه المبادرة، موجهًا الشكر لسيادتها على رعايتها الكريمة، مؤكدًا أن هذه المبادرة تعكس حرص الدولة المصرية، بكافة مؤسساتها، على دعم الطلاب المتميزين.

علماء المستقبل

واستعرض وزير التعليم العالي رؤية الوزارة للاستثمار في العقول، مؤكدًا الأهمية الإستراتيجية لمنحة «علماء المستقبل» في دعم الطلاب المتميزين وبناء كوادر قادرة على المنافسة عالميًا، مشيرًا إلى أن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 ترتكز على سبعة مبادئ رئيسية، تشمل: (التكامل، والتخصصات المتداخلة، والاتصال، والمشاركة الفعالة، والاستدامة، والمرجعية الدولية، والريادة والإبداع)، مؤكدًا أن منظومة التعليم العالي شهدت توسعًا غير مسبوق؛ إذ بلغ عدد الجامعات عام 2014 نحو 50 جامعة، بينما وصل العدد في عام 2026 إلى 130 جامعة، تنوعت بين 28 جامعة حكومية، و38 جامعة خاصة، و32 جامعة أهلية، و14 جامعة تكنولوجية، و9 أفرع لجامعات أجنبية، و9 أفرع لجامعات تعمل باتفاقيات دولية، ولدينا بالمرحلة الجامعية ما يقرب من 4 ملايين طالب.

إنشاء واستدامة الجامعات الأهلية

وأكد الوزير أهمية المشاركة المجتمعية في دعم التعليم العالي والبحث العلمي، لا سيما في إنشاء واستدامة الجامعات الأهلية، بما يعزز الاستدامة المالية، ويواكب أفضل الممارسات العالمية، مشيرًا إلى أن منظومة المنح الدراسية انطلقت عمليًا عبر توقيع بروتوكولين مع البنك المركزي المصري لدعم الطلاب المتفوقين، الأول لتوفير تكاليف الإقامة والإعاشة للمتأثرين بتوقف برنامج المعونة الأمريكية، والثاني لتمويل منحة "علماء المستقبل" للطلاب ذوي الاستحقاق الاجتماعي، ويهدف بروتوكول "علماء المستقبل" إلى تغطية المصروفات الدراسية والإقامة والإعاشة طوال فترة الدراسة، مع تقديم منح كاملة في تخصصات (الطب، الهندسة، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، التمريض، الطب البيطرى، الفنون التطبيقية، الفنون والتصميم، الزراعة، السياحة والفنادق والآثار)، ومراعاة التوزيع الجغرافي، وتخصيص نسب للطالبات وذوي الاحتياجات الخاصة، فضلًا عن دعم المحافظات الصعيدية والحدودية.


وأشار د.أيمن عاشور إلى توقيع مذكرة تفاهم بين "صندوق تطوير التعليم" و"مصر الخير" بالتعاون مع "جايكا" لدعم طلاب معهد الكوزن المصري الياباني بمدينة العاشر من رمضان، بدءًا من العام الأكاديمي 2025/2026، من خلال منح جزئية سنوية للطلاب المتميزين والأكثر احتياجًا، وهو ما يمثل نموذجًا للتكامل بين الدولة والمجتمع المدني والشركاء الدوليين ويعزز التعليم التكنولوجي والتطبيقي وفق رؤية مصر 2030، كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لتقديم ٤٠٠ منحة دراسية من خلال بنك ناصر الاجتماعي لدعم الاستثمار في التعليم، بالإضافة إلى فتح باب التقدم لمنحة "علماء المستقبل" في سبتمبر الماضي وتطوير منصة المنح استعدادًا للعام الأكاديمي 2026/2027 لضمان استمرارية استقبال الطلبات وتحديث الخدمات.

منحة كاملة لطلاب منحة "علماء المستقبل"

وأوضح الوزير أن الجامعات الخاصة والأهلية قدمت 35000 منحة كلية وجزئية للطلاب من ذوي الاستحقاق الاجتماعي والمتفوقين، كما تم التعاون مع البنك المركزي المصري لتقديم منح لتغطية تكاليف الإقامة والإعاشة لـ780 طالبًا متأثرين بتوقف برنامج المعونة الأمريكية، إضافة إلى 1,173 منحة كاملة لطلاب منحة "علماء المستقبل"، مؤكدًا أن هذه المبادرات تعكس التزام الدولة المصرية بالاستثمار في العقول وإعلاء قيمة العلم والابتكار كركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية المستدامة، ودعم تمكين الطلاب المتفوقين ومنحهم فرصًا حقيقية للتفوق والنجاح في مسيرتهم العلمية والمهنية.


وتضمن الحفل عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على تاريخ جامعة القاهرة، وإسهامات رموزها في مسيرة التعليم والبحث العلمي، وفي مقدمتهم الأميرة فاطمة إسماعيل، والتأكيد على جذور الجامعة الراسخة ودورها الوطني والعلمي المستمر.


كما تضمن الحفل جلسة حوارية مع مجموعة من الطلاب المستفيدين من المنحة، أدارها الإعلامي أسامة كمال، استعرضوا خلالها تجاربهم وطموحاتهم، وكيف ساهمت المنحة في دعم مسارهم الأكاديمي والمهني.

انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء منحة علماء المستقبل التعليم العالي محافظ البنك المركزي المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026

رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026 على بوابة التعليم الأساسي

الهواتف المحمولة

يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن النصاب القانوني للمعلمين وسد العجز بالمدارس الفنية

حالة الطقس في مصر

حالة الطقس.. تكاثر السحب الساعات المقبلة وأمطار بهذه المناطق

ميدو

التحفظ على أحمد حسام ميدو لحين صدور قرار المحكمة في تهمة سب محمود البنا

مدرب السنغال

الاتحاد الأفريقي يوقف مدرب السنغال.. تفاصيل

لقاء الخميسي

صورة تكشف المستور.. حقيقة انفصال لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف

التوقيت الشتوي

لا تعديل على الساعة القانونية خلال رمضان.. العمل بالتوقيت الصيفي في موعده المحدد| التفاصيل بالقانون

ترشيحاتنا

سامح شكري

سامح شكري: استخدام للقوة وفرض للإرادة من أطراف دولية بالمخالفة للقانون

بسمة وهبة

بسمة وهبة: الاستثمار العشوائي في الذهب عبر نصائح غير مختصين قد يؤدي لخسائر مالية

جمال شعبان

جمال شعبان يوجه رسالة للمواطنين قبل أداء العمرة

بالصور

شوربات مريحة لمرضى القولون والمعدة غنية بالعناصر وسهلة الامتصاص

أفضل الشوربات لمرضى القولون والمعدة
أفضل الشوربات لمرضى القولون والمعدة
أفضل الشوربات لمرضى القولون والمعدة

أعراض فقر الدم الأنيميا وأنواعها المختلفة.. ومتى تستشير الطبيب؟

فقر الدم
فقر الدم
فقر الدم

دنيا وإيمي سمير غانم في عزاء شقيق شيرين| صور

عزاء شقيق شيرين
عزاء شقيق شيرين
عزاء شقيق شيرين

هل يساعد الزنك في علاج التهاب البروستاتا؟.. أفضل المصادر

ما علاقة الزنك بصحة البروستاتا؟
ما علاقة الزنك بصحة البروستاتا؟
ما علاقة الزنك بصحة البروستاتا؟

فيديو

محمد سعد

محمد سعد لا يعرف أين تؤدى العمرة؟ فيديو قصير يثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

المزيد