وزير التعليم العالى: منح 35 ألف منحة للطلاب المتميزين خلال 2025/2026

أعرب الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي عن سعادته لإطلاق المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزين بالجامعات المصرية منحة علماء المستقبل مرحبا بالحضور والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وقال إن الحدث يقام تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية مؤكدا أن الدولة بمؤسستها مازالت تسير في الشراكة جانب الي جانب والاستثمار في العقول المصرية .

واستعرض الوزير رؤية وزارة التعليم العالى لتطوير مسارات التعليم لافتا ان عدد طلاب المراحل الجامعية يصل ٤ مليون طالب وطالبة في جميع الجامعات الحكومية والخاصة والاهلية مشيرا ان عدد الجامعات تتضاعف منذ ٢٠١٤ حتي ٢٠٢٥ .

وأكد عاشور أنه عقب أزمة توقف برنامج المعونة الأمريكية تم توقيع بروتوكولين تعاون بين البنك المركزي والتعليم العالي لتوفير الإقامة والإعاشة طوال فترة الدراسة المتأثرين من توقف برنامج المعونة الأمريكية لافتا ان البروتوكول الثاني التمويل منحة علماء المستقبل .

واشار الي انه تم منح ٣٥ ألف منحة كلية وجزئية للطلاب المتميزين خلال لعام ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦