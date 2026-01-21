التعليم العالي: قدمنا 35 ألف منحة كاملة وجزئية خلال العام الدراسي الحالي

أكد الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إطلاق مبادرة جديدة لدعم الطلاب المتفوقين بالجامعات تحت عنوان "منحة علماء المستقبل"، وذلك بالتعاون بين وزارة التعليم العالي وبالشراكة مع البنك المركزي المصري، موضحًا أن المبادرة تهدف إلى دعم الطلاب المتفوقين للحصول على منح تعليمية متميزة لاستكمال مراحل البكالوريوس، من خلال إتاحة فرص تعليمية تسهم في تمكينهم أكاديميًا.

وأشار عادل عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن التعاون مع البنك المركزي يأتي عبر بروتوكولين، الأول لتوفير المنح التعليمية، والثاني لفتح منح جديدة للطلاب المتميزين، مؤكدًا أن مبادرة "منحة علماء المستقبل" تستهدف توسيع قاعدة المنح في مختلف التخصصات العلمية، وإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الطلاب المتفوقين للتقدم والاستفادة من هذه المنح.

وأضاف عادل عبد الغفار، أن العام الدراسي الحالي شهد تقديم نحو 35 ألف منحة كاملة وجزئية، وهو عدد ضخم يمثل نحو 17% من إجمالي الطلاب الملتحقين بالجامعات الخاصة والأهلية، مؤكدًا أن هذا التطور الملحوظ سيستمر خلال الفترات المقبلة.

وأكد عادل عبد الغفار، أنه سيتم توفير منح كاملة لطلاب الجامعات المتميزين ضمن المبادرة، مع تخصيص عدد من المنح لطلاب المحافظات الحدودية والصعيد، إلى جانب الطلاب ذوي الهمم، مع مراعاة تحقيق المساواة بين الطلاب والطالبات عند اختيار المستحقين، مؤكدًا على أنه مع إعلان تفاصيل المنح، سيتم تخصيص منح في تخصصات معينة، على أن يرتبط نوع التخصص بكل إقليم جغرافي وفقًا لاحتياجاته، مع التركيز على ربط العملية التعليمية بمتطلبات سوق العمل.

وتابع: "التعليم العالي يركز على تأهيل الطلاب لسوق العمل في مختلف التخصصات".