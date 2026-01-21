قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الهلال يعلن إصابة بونو وتحسن حالة الدوسري قبل مواجهة الفيحاء
هبوط جديد.. سعر الذهب عيار 21 في مصر ختام اليوم
الموافقة على مشروع حماية شواطئ الدلتا بمنحة هولندية باستخدام حلول قائمة على الطبيعة
رسالة طمأنة.. «الجمارك»: خطة متكاملة لتبسيط إجراءات الصادر وتوحيد آليات العمل بالمنافذ |تفاصيل
بوتين: الدنمارك تعاملت مع جرينلاند كمستعمرة ونوايا الولايات المتحدة لا تخصنا
التعليم العالي: قدمنا 35 ألف منحة كاملة وجزئية خلال العام الدراسي الحالي
تهريب 16 مليون هاتف.. أحمد موسى يكشف سبب قرار فرض الضرائب على الهواتف المحمولة
مصطفى بكري يتقدم ببيان عاجل لرئيس مجلس النواب.. لهذا السبب
عزة هيكل: النص الأدبي يظل المرجعية الجوهرية للأعمال الفنية
محمود عباس يصل موسكو.. 7 ملفات على طاولة مباحثاته مع بوتين
سعر الذهب في الإمارات يوم الأربعاء 21-1-2026
خبر سار.. أطعمة تعالج الشعر الأبيض وتعيد الشباب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

التعليم العالي: قدمنا 35 ألف منحة كاملة وجزئية خلال العام الدراسي الحالي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

أكد الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إطلاق مبادرة جديدة لدعم الطلاب المتفوقين بالجامعات تحت عنوان "منحة علماء المستقبل"، وذلك بالتعاون بين وزارة التعليم العالي وبالشراكة مع البنك المركزي المصري، موضحًا أن المبادرة تهدف إلى دعم الطلاب المتفوقين للحصول على منح تعليمية متميزة لاستكمال مراحل البكالوريوس، من خلال إتاحة فرص تعليمية تسهم في تمكينهم أكاديميًا.

وأشار عادل عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن التعاون مع البنك المركزي يأتي عبر بروتوكولين، الأول لتوفير المنح التعليمية، والثاني لفتح منح جديدة للطلاب المتميزين، مؤكدًا أن مبادرة "منحة علماء المستقبل" تستهدف توسيع قاعدة المنح في مختلف التخصصات العلمية، وإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الطلاب المتفوقين للتقدم والاستفادة من هذه المنح.

وأضاف عادل عبد الغفار، أن العام الدراسي الحالي شهد تقديم نحو 35 ألف منحة كاملة وجزئية، وهو عدد ضخم يمثل نحو 17% من إجمالي الطلاب الملتحقين بالجامعات الخاصة والأهلية، مؤكدًا أن هذا التطور الملحوظ سيستمر خلال الفترات المقبلة.

وأكد عادل عبد الغفار، أنه سيتم توفير منح كاملة لطلاب الجامعات المتميزين ضمن المبادرة، مع تخصيص عدد من المنح لطلاب المحافظات الحدودية والصعيد، إلى جانب الطلاب ذوي الهمم، مع مراعاة تحقيق المساواة بين الطلاب والطالبات عند اختيار المستحقين، مؤكدًا على أنه مع إعلان تفاصيل المنح، سيتم تخصيص منح في تخصصات معينة، على أن يرتبط نوع التخصص بكل إقليم جغرافي وفقًا لاحتياجاته، مع التركيز على ربط العملية التعليمية بمتطلبات سوق العمل.

وتابع: "التعليم العالي يركز على تأهيل الطلاب لسوق العمل في مختلف التخصصات".

التعليم العالي البنك المركزي المصري الجامعات الخاصة وزارة التعليم العالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026 ونتيجة صفوف النقل بالرقم القومي ..درجاتك هنا

نتيجة أولى ثانوي 2026

نتيجة أولى ثانوي 2026 .. المدارس تعلن ظهورها

النائبة مها عبد الناصر

النواب يستدعي الحكومة في أول جلساته لمناقشة إلغاء الإعفاء لهواتف المصريين بالخارج

الذهب يشتعل عالميًا ومحليًا.. عيار 21 يسجل أعلى سعر في تاريخه

الذهب يشتعل عالميًا ومحليًا.. عيار 21 يسجل أعلى سعر في تاريخه

حالة الطقس في مصر

الأرصاد تحذر: رياح محملة بالأتربة قادمة باتجاه القاهرة الكبرى والسواحل

ياسمين عبد العزيز

كل ده عشان إعلان المسلسل نزل .. ياسمين عبد العزيز ترد بغضب على حملات الهجوم ضدها

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 16 قرارا جديدا اليوم.. اعرف التفاصيل

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح وأمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح وأمطار في هذه المناطق

ترشيحاتنا

محافظ الدقهلية

محافظ الدقهلية يشهد يوم الوفاء لأبناء جهاز الشرطة بمناسبة عيد الشرطة الـ74

فرق الطب العلاجى

فرق الطب العلاجي والوقائي تتفقد مستشفيات نبروه ودكرنس بالدقهلية

محافظ بني سويف

محافظ بني سويف يفتتح معرض "أهلاً رمضان" لتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مخفضة

بالصور

فيتش: مصر الأنجح بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جذب مصنعي السيارات

مصنعي السيارات
مصنعي السيارات
مصنعي السيارات

5 أسباب لظهور رائحة الوقود في السيارة

رائحة الوقود في السيارة
رائحة الوقود في السيارة
رائحة الوقود في السيارة

طرق طبيعية لتبييض الأسنان

طرق طبيعية لتبييض الأسنان
طرق طبيعية لتبييض الأسنان
طرق طبيعية لتبييض الأسنان

بتكلفة 2 مليون جنيه.. افتتاح قسم العناية المركزة للأطفال الجديد بمستشفى أبو كبير

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

هل ينضم مزدوجي الجنسية للفراعنة؟

تغيرات جذرية بمنتخب مصر.. 8 لاعبين مزدوجي الجنسية على رادار حسام حسن

أم تدعي علي نجلها

إهانة وزواج وخلافات عائلية.. دعاء أم علي على نجلها أمام الكعبة يشعل جدلًا واسعًا

تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب مشاركته فى فعاليات معرض الدوحة للدفاع البحرى ديمدكس 2026.. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد