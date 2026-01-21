قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026 ونتيجة صفوف النقل بالرقم القومي ..درجاتك هنا

ياسمين بدوي

بوابة التعليم الأساسي 2026 .. يبحث جميع طلاب المدارس وأولياء أمورهم عن رابطها على مختلف محركات البحث على الانترنت ، للاستعلام من خلالها عن نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026 الترم الأول 

بوابة التعليم الأساسي 2026 محافظة القاهرة

يمكن الآن لمن يهمه الأمر الدخول على بوابة التعليم الأساسي 2026 محافظة القاهرة و الوصول إلى رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026  من خلال الضغط على رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026  على بوابة التعليم الأساسي 2026 محافظة القاهرة

بوابة التعليم الأساسي 2026 محافظة الجيزة

كما يمكن لمن يهمه الأمر الدخول على بوابة التعليم الأساسي 2026 محافظة الجيزةو الوصول إلى رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026  من خلال الضغط على رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026  على بوابة التعليم الأساسي 2026 محافظة الجيزة

نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026 على بوابة التعليم الأساسي محافظة القاهرة .. خطوات الإستعلام

نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026 على بوابة التعليم الأساسي محافظة الجيزة .. خطوات الإستعلام

موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس

على جانب أخر ، حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس ، مؤكدةً أنه بحسب الخريطة الزمنة للعام الدراسي الحالي 2025 / 2026 سيكون موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس هو من 7 فبراير 2026 حتى 11 يونيو 2026

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس الموضح ، ينطبق على جميع مراحل التعليم المختلفة في المدارس الرسمية والمدارس الرسمية للغات ، والمدارس الخاصة و المدارس الخاصة للغات

الترم الثاني 2026 في المدارس

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، في الخريطة الزمنية الخاصة بالعام الدراسي الحالي 2025 / 2026 أن إجمالي عدد أيام الدراسة في الترم الثاني 2026 في المدارس 84 يوماً بعد حذف أيام الجمع والسبت والإجازات الرسمية

