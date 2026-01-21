تعليم دمياط تصدر بيانا بشأن امتحان مادة العلوم للشهادة الاعدادية

نفت مديرية التربية والتعليم بدمياط ما أُثير حول امتحان مادة العلوم للشهادة الإعدادية، مؤكدة أن الأسئلة جاءت من داخل الكتاب المدرسي، ومطابقة تمامًا للمواصفات التي أقرتها وزارة التربية والتعليم.



وأوضحت مديرية التربية والتعليم أن امتحان مادة العلوم تم وضعه من خلال لجنة متخصصة مشكلة من كوادر تعليمية ذات خبرة، ومدربة على إعداد الامتحانات وفق مواصفات الورقة الامتحانية التى وضعتها الوزارة ووفقاً للمنهج ، مؤكدة أن جميع الأسئلة جاءت نصًا من داخل الكتاب المدرسي المعتمد، دون الاستعانة بأي مصادر خارجية أو كتب إضافية.

وأكدت المديرية أن الورقة الامتحانية مطابقة بالكامل للمواصفات التي حددتها وزارة التربية والتعليم، واشتملت على 32 مفردة فقط، جاءت أغلبها في صورة أسئلة مباشرة تقيس نواتج التعلم المستهدفة.

وأشارت إلى أن إعتماد بعض الطلاب على مصادر خارجية بعيدة عن الكتاب المدرسي هو السبب الرئيسي وراء شعورهم بصعوبة الامتحان، مؤكدة أهمية الالتزام بالكتاب المدرسي كمصدر أساسي للمذاكرة، داعية أولياء الأمور والطلاب إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن المديرية.