انطلاق حملة «٣٦٥ يوم سلامة» بدمياط لتعزيز سلامة المرضى على مدار العام

انطلقت الحملة القومية «٣٦٥ يوم سلامة» في دمياط، والتي تهدف إلى ترسيخ مفاهيم سلامة المرضى كنهج عمل مستدام يُطبق يوميًا على مدار العام. تم تدشين فعاليات الحملة في إطار دعم منظومة الجودة وتحسين مستوى الخدمات الصحية.

وجاء إطلاق الحملة تحت إشراف الدكتور جلال الشيشيني، رئيس الإدارة المركزية للجودة، والدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة ونائب وزير الصحة للتطوير المؤسسي، وبتوجيهات الدكتور محمد عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة بدمياط.

وتحت إشراف الدكتور إيهاب إبراهيم، مدير إدارة سلامة المرضى، والدكتورة رشا رشوان، مدير إدارة الإعلام والتعليم والاتصال الصحي، تم تنفيذ برنامج تدريبي موسع كمرحلة تمهيدية لانطلاق فعاليات الحملة داخل منشآت المحافظة.

واستهدف البرنامج التدريبي مسئولي إشراك المرضى والتثقيف الصحي بالمديرية، ورؤساء فرق سلامة المرضى والتثقيف الصحي بالإدارات الصحية والمستشفيات، وذلك بهدف تعريف الفرق بأهداف الحملة ورسائلها التوعوية وآليات تفعيلها داخل المنشآت الصحية وبين أفراد المجتمع.

وقد قامت الدكتورة رضوى الفار، من إدارة سلامة المرضى بالمديرية، بتنفيذ التدريب، حيث تناولت محاور حملة «٣٦٥ يوم سلامة» ومراحل وآليات تنفيذها، والدور الحيوي للتثقيف الصحي في دعم منظومة سلامة المرضى، مع التأكيد على أهمية إشراك المرضى وذويهم باعتبارهم عنصرًا أساسيًا وشريكًا فاعلًا في تقديم رعاية صحية آمنة وذات جودة عالية.

ويأتي ذلك في إطار حرص مديرية الشئون الصحية بدمياط على دعم برامج سلامة المرضى، وتعزيز التوعية الصحية، وتفعيل مشاركة المرضى، بما يضمن تقديم خدمة صحية آمنة ومتميزة للمواطنين.

