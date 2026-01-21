وزيرا الثقافة والتعليم العالى يتفقدان جناح مكتبة الإسكندرية فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

قام كل من الدكتور أحمد فؤاد هنو ;وزير الثقافة والدكتور أيمن عاشور ;وزير التعليم العالى بزيارة تفقدية لجناح مكتبة الإسكندرية فى معرض القاهرة للكتاب، وذلك عقب افتتاح الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لفعاليات دورته السابعة والخمسين، صباح اليوم، كان فى استقبالهما الدكتور أحمد زايد; مدير مكتبة الإسكندرية, والدكتور محمد سليمان؛ نائب مدير مكتبة الإسكندرية وعدد من قيادات المكتبة.

كما استقبل مدير المكتبة، الدكتور زايد، كلا من الدكتور علاء عبد الهادى رئيس اتحاد كتاب مصر ، والمهندس عبد الصادق الشوربجى؛ رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والإعلامى أحمد المسلمانى؛ رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وأحمد بن ركاض العامرى؛ رئيس هيئة الشارقة للكتاب والكاتب الصحفى إسلام عفيفى؛ رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم.

قال الدكتور أحمد زايد إن مكتبة الإسكندرية تحرص سنويا على الإشتراك فى أنشطة معرض القاهرة الدولى للكتاب بطرح أحدث عناوينها، التى بلغت حتى الآن 1157 كتاب، فى شتى المعارف والعلوم الإنسانية، وتحديدا فى مجال توثيق التراث ودراسته، إضافة إلى سلسلة تراث الإنسانية للنشء والشباب،والتى وصلت الى 100 كتاب مكثف خلال ثلاث سنوات، وهى عبارة عن كتب مكثفة لاتزيد صفحاتها عن 50 صفحة،فى كل عنوان، وتتحدث عن سيرة المفكرين والأدباء والعلماء ورموز الفن من اخناتون إلى يومنا هذا بلغة بسيطة غير معقدة.

كما تقدم المكتبة عناوينها الحديثة فى المجالات السياسة والاقتصاد والاستراتيجية، والفنون ، اضافة الى الكثير من كتب المخطوطات، وأحدث عناوين مجلة ذاكرة مصر التى تمثل توثيقا لمصر ،وخلال أيام المعرض سيخرج احدث الكتب عن الفيلسوف الدكتور مراد وهبه، الذى رحل عن عالمنا قبل أسابيع قليلة .

جدير بالذكر أن مكتبة الإسكندرية تشارك بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته 57 بجناحين مميزين أحدهما مخصص للبيع بصالة (1) جناح (5B)، والآخر للعرض بصالة (3) جناح (B2)، تقدم المكتبة من خلالها لجمهور المعرض أكثر من 500 عنوان من أحدث وأبرز إصداراتها، كما حرصت المكتبة علي تقديم خصم خاص لجمهور معرض الكتاب يقُدر ب 20% علي كافة مطبوعاتها داخل المعرض.