دوري أبطال أوروبا | تعادل مثير بين برشلونة وسلافيا براج في الشوط الأول
التعليم العالي: قدمنا 35 ألف منحة كاملة وجزئية خلال العام الدراسي الحالي
صورة ياسمين عبد العزيز بالمايوه تثير الجدل.. من يقف خلفها؟
خبراء: رسائل الرئيس السيسي من «دافوس» ترسخ دور مصر في دعم الاستقرار والتنمية عالمياً
بوتين يعلن استعداد روسيا لدعم مجلس السلام لغزة بمليار دولار من الأصول المجمدة
دوري أبطال أوروبا| ليفربول يتقدم على أولمبيك مارسيليا في الشوط الأول
مفتاح حل أزمات الشرق الأوسط.. خبيرة إستراتيجية: لقاء السيسي وترامب يؤكد الثقة الدولية في الدور المصري|فيديو
الهلال يعلن إصابة بونو وتحسن حالة الدوسري قبل مواجهة الفيحاء
هبوط جديد.. سعر الذهب عيار 21 في مصر ختام اليوم
الموافقة على مشروع حماية شواطئ الدلتا بمنحة هولندية باستخدام حلول قائمة على الطبيعة
رسالة طمأنة.. «الجمارك»: خطة متكاملة لتبسيط إجراءات الصادر وتوحيد آليات العمل بالمنافذ |تفاصيل
بوتين: الدنمارك تعاملت مع جرينلاند كمستعمرة ونوايا الولايات المتحدة لا تخصنا
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
وزيرا الثقافة والتعليم العالى يتفقدان جناح مكتبة الإسكندرية فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

قام كل من الدكتور أحمد فؤاد هنو ;وزير الثقافة والدكتور أيمن عاشور ;وزير التعليم العالى بزيارة تفقدية لجناح مكتبة الإسكندرية فى معرض القاهرة للكتاب، وذلك عقب افتتاح الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لفعاليات دورته السابعة والخمسين، صباح اليوم، كان فى استقبالهما الدكتور أحمد زايد; مدير مكتبة الإسكندرية, والدكتور محمد سليمان؛ نائب مدير مكتبة الإسكندرية وعدد من قيادات المكتبة.

كما استقبل مدير المكتبة، الدكتور زايد، كلا من الدكتور علاء عبد الهادى رئيس اتحاد كتاب مصر ، والمهندس عبد الصادق الشوربجى؛ رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والإعلامى أحمد المسلمانى؛ رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وأحمد بن ركاض العامرى؛ رئيس هيئة الشارقة للكتاب والكاتب الصحفى إسلام عفيفى؛ رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم.

قال الدكتور أحمد زايد إن مكتبة الإسكندرية تحرص سنويا على الإشتراك فى أنشطة معرض القاهرة الدولى للكتاب بطرح أحدث عناوينها، التى بلغت حتى الآن 1157 كتاب، فى شتى المعارف والعلوم الإنسانية، وتحديدا فى مجال توثيق التراث ودراسته، إضافة إلى سلسلة تراث الإنسانية للنشء والشباب،والتى وصلت الى 100 كتاب مكثف خلال ثلاث سنوات، وهى عبارة عن كتب مكثفة لاتزيد صفحاتها عن 50 صفحة،فى كل عنوان، وتتحدث عن سيرة المفكرين والأدباء والعلماء ورموز الفن من اخناتون إلى يومنا هذا بلغة بسيطة غير معقدة.

كما تقدم المكتبة عناوينها الحديثة فى المجالات السياسة والاقتصاد والاستراتيجية، والفنون ، اضافة الى الكثير من كتب المخطوطات، وأحدث عناوين مجلة ذاكرة مصر التى تمثل توثيقا لمصر ،وخلال أيام المعرض سيخرج احدث الكتب عن الفيلسوف الدكتور مراد وهبه، الذى رحل عن عالمنا قبل أسابيع قليلة .

جدير بالذكر أن مكتبة الإسكندرية تشارك بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته 57 بجناحين مميزين أحدهما مخصص للبيع بصالة (1) جناح (5B)، والآخر للعرض بصالة (3) جناح (B2)، تقدم المكتبة من خلالها لجمهور المعرض أكثر من 500 عنوان من أحدث وأبرز إصداراتها، كما حرصت المكتبة علي تقديم خصم خاص لجمهور معرض الكتاب يقُدر ب 20% علي كافة مطبوعاتها داخل المعرض.

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

