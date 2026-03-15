فتحي سند يكشف الأفضل والأسوأ في الدوري الممتاز بالدور الأول

اختار الناقد الرياضي فتحي سند الأفضل في الدور الأول من مسابقة الدوري المصري الممتاز، كاشفًا عن أبرز الفرق واللاعبين الذين لفتوا الأنظار.

وجاءت اختياراته على النحو التالي:

أفضل فريق: نادي الزمالك

أفضل مدرب: معتمد جمال

أفضل لاعب: خوان بيزيرا

أسوأ صفقة أجنبية: كامويش

أفضل حارس مرمى: أحمد الشناوي

أفضل جمهور: النادي الأهلي ونادي الزمالك

الحصان الأسود: وادي دجلة

الفريق الذي خيب الظن: النادي الإسماعيلي

الصفقة التي خيبت الظن: شيكو بانزا

وأسفرت قرعة الدور الثاني من بطولة الدوري المصري الممتاز، الخاص بمرحلة التتويج باللقب، عن انطلاق أولى مباريات هذه المرحلة يوم 3 أبريل المقبل، حيث يلتقي الزمالك مع المصري، بينما يواجه الأهلي فريق سيراميكا في الجولة الأولى.

الزمالك يتصدر الدور الأول

وكان الزمالك قد أنهى الدور الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة، متفوقًا بفارق الأهداف على بيراميدز صاحب المركز الثاني، بينما جاء الأهلي في المركز الثالث برصيد 40 نقطة.