خالد الغندور يثير الجدل قبل مواجهة الأهلي والترجي بسبب بن رمضان

شهدت الساعات الماضية ، تحذيرات من جانب مسؤولي نادي الترجي التونسي لجماهيرهم، بسبب محمد علي بن رمضان لاعب الفريق الأسبق والأهلي الحالي، بشأن غضبهم من انتقاله إلى صفوف القلعة الحمراء.

وكتب خالد الغندور نجم الزمالك السابق ، عبر حسابه علي فيسبوك "جمهور الترجي زعلان من محمد علي بن رمضان بسبب اختياره الاهلي علي حساب الترجي و ان الفلوس هي السبب رغم انه ابن من أبناء الترجي، و في كرة القدم و عالم الاحتراف كل شي أصبح ممكن مثلا إمام و زيزو في الأهلي و حسام وإبراهيم في الزمالك ورضا عبد العال في الأهلي وعبد الله السعيد في الزمالك و غيرهم كثير، بس طبعا الأيام دي الانتماء اختفي و الراتب السنوي أصبح اهم حاجة لأي لاعب".

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الحادية عشرة مساء اليوم، الأحد؛ لمتابعة اللقاء المهم الذي يجمع الأهلى مع الترجى التونسى باستاد رادس، فى ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي والترجي

ويلتقي الأهلي مع الترجي في الحادية عشرة مساء اليوم، الأحد، بتوقيت القاهرة فى منافسات ذهاب ربع نهائى دوري أبطال أفريقيا في ملعب «حماد العقربي» في رادس.

حكم مباراة الأهلي والترجي

ويدير مباراة الليلة السنغالي عيسى سي وسيكون الموريتاني أحمد امتياز في تقنية الفار بمساعدة الأنجولي جيلسون دوس سانتوس.