التعليم العالي تعلن عن 20 منحة بتمويل مشترك بين مصر وفرنسا

أعلن قطاع الشئون الثقافية والبعثات (الإدارة المركزية للبعثات) بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والسفارة الفرنسية بالقاهرة عن عدد (20 منحة) بتمويل مشترك بين حكومة جمهورية مصر العربية ودولة فرنسا لطلبة الدكتوراه للعام الجامعي 2025/2026 كالآتي:

- منح لمدة ستة أشهر لإجراء أبحاث للدكتوراه

- منح لمدة 12 شهر لأبحاث الدكتوراه بنظام الاشراف المشترك (مقسمة على فترتين كل فترة 6 أشهر وفقاً لاحتياجات البحث)

ـ منح لمدة 18 شهر بنظام الاشراف المشترك ( مقسمة على ثلاث فترات كل فترة 6 أشهر وفقاً لاحتياجات البحث)

مجالات البحث:

جميع مجالات البحث الأكاديمي متاحة مع إعطاء أولوية للمجالات الآتية:

ـ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (الذكاء الاصطناعي، الحوسبة، الربوتات، الأمن السيبراني والاتصال)

ـ العلوم البيئية والطاقة المتجددة: (علم الأحياء، معالجة المياه والنفايات، التكنولوجيا الحيوية، الطاقة المتجددة، التنوع البيولوجي، التغير المناخي وتأثيراته)

ـ العلوم الصحية:( البحوث الطبية الحيوية، تكنولوجيا النانو، التطبيقات الطبية الحيوية المتقدمة)

ـ الزراعة والاغذية الزراعية.

ـ العلوم الاجتماعية والانسانية: (اقتصاد، إدارة ـ علم الآثار، لغويات، تعليم ـ علوم سياسية، قانون)

شروط القبول:

أن يكون مصري الجنسية.

ألا يزيد سن المتقدم للبعثة عن 35 عامًا في تاريخ بدء الاعلان.

أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها.

ألا يكون قد سبق حصوله على بعثة أو منحة بغرض الحصول على الدكتوراه من قبل.

أن يكون المتقدم مدرس مساعد أو باحث مساعد وأن يكون حاصل على الماجستير في تخصص البعثة.

أن يكون تسجيل موضوع الرسالة شرط للسفر.

التسجيل للدكتوراه بإحدى الجامعات المصرية، على ألا تزيد المدة عن 3 أعوام في تاريخ الإعلان.

أن يكون الدارس غير مشترك في مشاريع آخري جارية بتمويل من الحكومة الفرنسية.

أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها اعفاءاً نهائياً.

إجادة اللغة الانجليزية (بمستوى لغوي المطلوب في اللغة الانجليزية 5.5 ILETS أو إجاده اللغة الفرنسية (بمستوى لغوي TCF أو DELF B2.، على أن تكون شهادة اللغة سارية في تاريخ بداية الاعلان.

الأوراق المطلوبة للتقديم:

استمارة البيانات باللغة العربية معتمدة ومختومة مستوفاة جميع البنود بمافيها التخصص العام والدقيق من الجهة الموفدة

( الكلية / الجامعة )

بيان معتمد بالدرجة الجامعية الأولى والتقدير العام في التخرج باللغة الانجليزية .

بيان بالتدرج الوظيفى للأطباء المتقدمين للبعثات ( فترة طبيب مقيم ) معتمدة ومختومة من الجهة الموفدة .

شهادة الماجستير باللغة الانجليزية معتمدة ومختومة أو ما يعادلها ( شهادة المعادلة من المجلس الاعلى للجامعات )

شهادة بتاريخ التسجيل للدكتوراه معتمدة ومختومة من جهة العمل (موافقة الجامعة على التسجيل)

أصل شهادة اللغة الانجليزية بتحقيق المستوى اللغوى المطلوب وتكون صالحة فى تاريخ بدء الاعلان .

موافقة جهة العمل للتقدم لهذه البعثة معتمده ومختومة من أ. د. /عميد الكلية أو رئيس المركز البحثى Endorsement Letter

افادة معتمدة ومختومة من الجهة الموفدة تفيد بأن المتقدم لم يسبق حصوله على بعثه او منحه بغرض الحصول على الدكتوراه عن طريق البعثات (اشراف مشترك ـ بعثه خارجية ـ منحه مقدمه للدولة ، احد البرامج الممولة على نفقة البعثات ).

خطاب دعوة من أحد الاساتذة بفرنسا يحدد المواعيد المقترحة ( موافقة المشرف الأجنبى ولا يشترط تقديم خطاب قبول نهائى من الجامعة عند التقدم ) .

تقديم ما يفيد الموقف من الخدمة العسكريه بالنسبة للذكور.

خطاب توصية من أحد الأساتذة باللغة الانجليزية أو الفرنسية

مشروع خطه الدراسة للدكتوراه بالغة الانجليزية أو الفرنسية

لا تزيد عن ( 6-10) صفحات.

أن تكون معتمده ومختومة من المشرف الرئيسى ورئيس القسم وعميد الكلية أو رئيس المركز البحثى.

موضح بها ما سيتم دراسته بفرنسا ( اجراء تجارب ، تحليل بيانات ،.....)

موضح بها الجدول الزمني المتوقع لانهاء هذه الابحاث بفرنسا.

نسخة من اتفاقية موضوع البحث المشترك الدولي ( بنظام الدكتوراه المشتركة لمدة 18 شهر) مع تقديم مايفيد الالتخاق ببرنامج الدكتوراه بالجامعة بفرنسا

نسخة من اتفاقية الاشراف المشترك الدولية ( لنظام الاشراف المشترك لمدة 12 شهر) موقعة من المشرفيين المشاركين.

معايير الاختيار:

تقوم لجنة اختيار مشتركة تضم ممثلي السفارة الفرنسية ووزارة التعليم العالي المصرية بتقييم المرشحين على أساس التالي:

التفوق العلمي.

مواءمة المشروع مع موضوع رسالة الدكتوراه.

تعزيز التعاون الكامل بين المعامل البحثية في كل من الجامعات المصرية والفرنسية.

معرفة الفوائد الاقتصادية والاجتماعية التي ستعود على الدولتين من مشروع البحث.

إجادة احدى اللغتين الانجليزية أو الفرنسية وفقًا للمستوى المطلوب.

ما يتحمله الجانب الفرنسي:

تكاليف تذاكر الطيران ذهابا وايابًا وفقاً لكل برنامج.

رسوم استخراج التأشيرة.

رسوم التسجيل بالجامعات الفرنسية وذلك لبرنامج الدكتوراه المشتركة فقط

تكاليف عقد دورة مكثفة في اللغة الفرنسية عبر الانترنت لغير الناطقين بالفرنسية.

تكاليف عقد برنامج التدريب على منهجية البحث العلمي عبر الانترنت الذي تقدمه الوكالة الجامعية للفرنكوفونية.

يمنح الدارس صفة "حاصل على منحة من الحكومة الفرنسية"، والتي تتيح للدارس استخدام السكن الجامعي المدعوم، وأيضًا تخفيض في المواصلات العامة والأنشطة الثقافية.

يتحمل الجانب الفرنسي جزء من بدل المعيشة يقدر بقيمة (695 يورو / شهريًا لكل دارس)

ما يتحمله الجانب المصري:

تتحمل جمهورية مصر العربية مبلغ (1075 يورو/ شهريًا لكل دارس)

يقوم المكتب الثقافي المصري بفرنسا بالمتابعة العلمية والمالية للدارسين المقبولين طوال فترة البعثة.

التقديم من خلال الموقع الإلكتروني: https://eservices.cdm.edu.eg/

ينتهي التقديم علي منح يوم 12 فبراير 2026 في تمام الساعة الثالثة عصرًا.