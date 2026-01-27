قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وصول جثمان الشيخ جعفر عبدالله للجامع الأزهر لصلاة الجنازة عليه
الهلال الأحمر يطلق قافلة «زاد العزة» 125 بحمولة أكثر من 7,475 طنًا من المساعدات
جراحة مخ وفقدان ذاكرة.. ماجي بو غصن تكشف أخطر أسرار حياتها الصحية
مستشفى كليوباترا التجمع (سكاي).. رئيس الوزراء يشهد افتتاح نموذج جديد للرعاية الصحية الذكية
حقيقة تلميحات ياسمين عبد العزيز لخلافها مع طليقها أحمد العوضي في مسلسلها الجديد
سيئ السمعة.. فيروس قاتل لا علاج له يظهر ويثير القلق
رئيس قناة السويس والسفير الهولندي يناقشان شراكات استراتيجية في الطاقة والصناعة
إجازات مدفوعة الأجر في مصر 2026| التواريخ الكاملة وخبير يحذر من تأثيرها على الإنتاج
تدخل من حارس المرمى.. نهاية مأساوية للاعب شاب في دوري الهواة المصري
بعد توجيهات الرئيس السيسي لتقنين استخدام التكنولوجيا للأطفال.. البرلمان يتحرك لضبط «تيك توك»
وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى نظيره التونسي ويبحثان تعزيز التعاون الثنائي
بدلا من الباقات الشهرية.. هل يُطبق الإنترنت بلا حدود في مصر؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

وزيرا التعليم العالي المصري والجيبوتي يبحثان تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
نهلة الشربيني

استقبل الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور نبيل محمد أحمد، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بدولة جيبوتي، وأحمد علي بري، سفير جيبوتي بالقاهرة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.

حضر اللقاء من الجانب المصري: الدكتور أيمن فريد، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، ورئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، والدكتور أحمد عبدالغني، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين.

ومن الجانب الجيبوتي: حضر اللقاء الدكتور دجاما محمد، رئيس جامعة جيبوتي، والدكتور محمد عوض علي، مدير المنح الدراسية للحوسبة والتوثيق، والدكتور فهمي أحمد، المستشار الأول بوزارة التعليم العالي بجيبوتي، والسيد/ عمر حسين، مستشار بسفارة جيبوتي بالقاهرة.

وفي بداية اللقاء، استعرض الدكتور أيمن عاشور التطوير الذي تشهده منظومة التعليم العالي في مصر، مؤكدًا اهتمام الدولة المصرية بالارتقاء بجودة التعليم الجامعي والبحث العلمي، بما يتماشى مع المعايير الدولية، وذلك في سياق اهتمام الدولة بتعزيز مكانة مصر كمنصة تعليمية لدول المنطقة والقارة الإفريقية، وإتاحة تقديم خدمات تعليمية متميزة في كافة التخصصات والبرامج الدراسية المواكبة للتطورات العالمية، بما يسهم في دعم عملية التنمية المستدامة في المنطقة العربية والقارة الإفريقية، وتحقيق الرفاهية لشعوبها.

وأشار كذلك إلى الاهتمام المتزايد بالتوسع في تقديم البرامج الدراسية باللغة الفرنسية على وجه الخصوص والتوسع فيه، خاصة عقب زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر، بما يعكس حرص الدولة على دعم الفرانكفونية وتعزيز التعاون الثقافي والأكاديمي في هذا الإطار.

كما نوّه الدكتور أيمن عاشور باهتمام مصر بدعم النشر الدولي للإنتاج البحثي المحلي، وتحقيق طفرة نوعية في معدلات النشر العلمي على المستوى الدولي، مشيرًا إلى الدور المهم الذي يقوم به المجلس الأعلى للجامعات وبنك المعرفة المصري في تمكين الباحثين المصريين من الوصول إلى قواعد البيانات العالمية، ومساعدتهم على النشر في الدوريات العلمية الدولية المرموقة، والارتقاء بترتيب الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية.

وثمّن الدكتور نبيل محمد أحمد، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بدولة جيبوتي، الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، مشيدًا بالتجربة المصرية الرائدة، وما تشهده من تطور ملحوظ على مستوى التعليم الجامعي والبحث العلمي.

وشهد الاجتماع نقاشًا موسعًا حول سبل دفع علاقات التعاون المشتركة بين الجانبين، ومن بينها التوسع في مجال تدريس اللغة العربية في دولة جيبوتي، وكذلك تعليم اللغة الإنجليزية.

كما ناقش الطرفان التعاون في إجراء أبحاث علمية مشتركة في عدد من المجالات ذات الأولوية، من بينها الأمن الغذائي والمياه والطاقة المتجددة ومجابهة التغيرات المناخية، مع التأكيد على أهمية التعاون بشكل خاص في مجال الذكاء الاصطناعي، والاستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال، بالإضافة إلى الاهتمام بالتعاون في مجالات الطب والعلوم الحديثة.

وتناول اللقاء تعزيز تدريس العلوم الأساسية في جيبوتي، بما يسهم في دعم دراسة التخصصات العلمية في الجامعات الجيبوتية.

كما بحث الجانبان تنظيم زيارات متبادلة بين الجامعات المصرية والجامعات الجيبوتية، وفتح آفاق جديدة لمزيد من البروتوكولات والاتفاقيات المشتركة، بما يدعم التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجانبين، إلى جانب تنظيم زيارات للخبراء في المجالات ذات الأولوية، وكذلك مناقشة زيادة عدد المنح الدراسية المقدمة للطلاب الجيبوتيين للدراسة في الجامعات المصرية.

وزارة التعليم العالي التعليم العالي البحث العلمي

