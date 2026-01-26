قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدينة شرم الشيخ تفوز بجائزة التميز الحكومي والمركز الأول على مستوى الجمهورية
فاجعة في بني سويف.. حريق يلتهم منزلًا بقرية "نزلة البرقي" وينهي حياة أم وطفلتيها
المسؤولية الطبية تنتهي من 42 قضية وترسلها للنيابة.. وتضع خطة مُكثفة لفحص 222 شكوى
وزير خارجية إيطاليا يقترح إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب
إسرائيل ترفع حالة التأهب على جميع الجبهات خوفًا من رد إيراني
الهجوم المحتمل على إيران.. خمسة سيناريوهات مصيرية لقرار اللحظة الأخيرة
إجازة 25 يناير رسمياً للقطاعين العام والخاص والبنوك.. كام يوم؟
مسؤول أمريكي: حاملة الطائرات أبراهام لم تتمركز بعد لأي ضربات ضد إيران
4 فئات.. خطوات تقنين وضع اليد على أملاك الدولة
موعد انتهاء اجازة نصف العام وعودة الدراسة ..متى يبدأ الترم الثاني بالمدارس؟
طيران الاحتلال يرش مواد مجهولة على الأراضي الزراعية السورية
نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول .. ظهرت بالدرجات
رياضة

هاني رمزي: جراديشار مهاجم كويس ولكنه مش شرس زي وسام أبو علي

جراديشار
جراديشار
علا محمد

كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن تصريحات هاني رمزي نجم الكرة المصرية السابق بشأن اللاعب جراديشار عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك .

وقال هاني رمزي: "جراديشار مهاجم كويس ولكنه مش شرس زي وسام أبو علي.. "

واضاف :"ولا أعتقد ان خروج محمد عبدالله كان قرار صائب ويجب الاستفادة من الناشئين بالأهلي بدلا من الاعارات".


وكان قد حذّر عدلي القيعي، رئيس شركة الأهلي لكرة القدم السابق، مسئولي النادي الأهلي من الاستغناء عن السلوفيني جراديشار، مهاجم الفريق الأول، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، مؤكدًا أن اللاعب يمتلك إمكانيات فنية كبيرة، ويُعد مشروع مهاجم مميز للمستقبل.

وقال عدلي القيعي، خلال حواره ببرنامج «الكورة مع فايق»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر 2»:
«جراديشار مهاجم كويس جدًا، سنه صغير، متأسس كويس، قابل للتعلّم، مش متعالي، منضبط، ولاعب نموذجي تحب يكون عندك».

وأضاف: «جراديشار بيباصي باصة غير متوقعة، ويسجل جون غير متوقّع»، مضيفًا: «اللاعب يواجه سوء حظ في تسجيل الأهداف، ومعظم الكرات تصطدم بالعارضة».

وأتم عدلي القيعي تصريحاته قائلًا: «أرى أنه من الأفضل استمرار جراديشار مع الأهلي، والتعاقد مع مهاجم آخر (تقيل)».

واقترب جراديشار من الانتقال إلى نادي أوبيست المجري، خلال الميركاتو الشتوي الجاري، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، مع أحقية الشراء النهائي بعد نهاية الموسم.

الإعلامي إبراهيم فايق هاني رمزي جراديشار وسام أبو علي

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2026 .. برقم الجلوس |ظهرت بالدرجات

سيف زاهر

70 مليون جنيه| صفقة من العيار التقيل تقترب من الأهلي.. وتوروب يرفض

الزمالك

الزمالك يشترط 3 ملايين دولار للموافقة على رحيل حارسه إلى البرتغال

أسعار الدواجن

عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالأسواق

أرشيفية

إيران تتوعد برد واسع| تجهيز آلاف الصواريخ.. وواشنطن تجري تدريبا إقليميا

الخبير الهولندي

زلازل محتملة وتوقعات مثيرة.. الخبير الهولندي يثير الجدل مجددا مع مطلع 2026

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2026 .. ترقبوها

الزمالك

خلال أيام.. خطاب جديد بإيقاف قيد الزمالك

هيونداي سانتافي موديل 2027

النيران تلتهم سانتافي 2027 "فيس ليفت" أثناء اختبارها.. شاهد

منصات التواصل الأجتماعي

لسبب غير متوقع | منصات تيك توك وميتا ويوتيوب تنتظر المحاكمة .. ما القصة ؟

فورثينج تي 5 و شيفروليه كابتيفا اي في 2026

مقارنة بين فورثينج تي 5 وشيفروليه كابتيفا آي في 2026

بالصور

تسمم ونوبات تشنجية.. أضرار كارثية لتنازل جوزة الطيب

تسمم ونوبات تشنجية.. أضرار كارثية لتنازل جوزة الطيب
تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب
تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب

لغداء سريع.. تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية

لغداء سريع.. تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية
طريقة تحضير تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية
طريقة تحضير تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية

شئون البيئة بالشرقية يفتش على 5 منشآت غذائية وصناعية

مصنع
مصنع
مصنع

عسر الهضم.. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل

عسر الهضم.. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل
عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!
عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!

ياسمين عبد العزيز

تعمل اللي هي عاوزاه .. شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه رسالة لها

علي قد الحب

على قد الحب رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة والقنوات العارضة فى مصر والوطن العربي

واقعة شبرا

الغاز مالي الشقة..نهاية مأساوية لأم وأربع أبناء في شبرا الخيمة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

