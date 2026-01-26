كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن تصريحات هاني رمزي نجم الكرة المصرية السابق بشأن اللاعب جراديشار عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك .

وقال هاني رمزي: "جراديشار مهاجم كويس ولكنه مش شرس زي وسام أبو علي.. "

واضاف :"ولا أعتقد ان خروج محمد عبدالله كان قرار صائب ويجب الاستفادة من الناشئين بالأهلي بدلا من الاعارات".



وكان قد حذّر عدلي القيعي، رئيس شركة الأهلي لكرة القدم السابق، مسئولي النادي الأهلي من الاستغناء عن السلوفيني جراديشار، مهاجم الفريق الأول، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، مؤكدًا أن اللاعب يمتلك إمكانيات فنية كبيرة، ويُعد مشروع مهاجم مميز للمستقبل.

وقال عدلي القيعي، خلال حواره ببرنامج «الكورة مع فايق»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر 2»:

«جراديشار مهاجم كويس جدًا، سنه صغير، متأسس كويس، قابل للتعلّم، مش متعالي، منضبط، ولاعب نموذجي تحب يكون عندك».

وأضاف: «جراديشار بيباصي باصة غير متوقعة، ويسجل جون غير متوقّع»، مضيفًا: «اللاعب يواجه سوء حظ في تسجيل الأهداف، ومعظم الكرات تصطدم بالعارضة».

وأتم عدلي القيعي تصريحاته قائلًا: «أرى أنه من الأفضل استمرار جراديشار مع الأهلي، والتعاقد مع مهاجم آخر (تقيل)».

واقترب جراديشار من الانتقال إلى نادي أوبيست المجري، خلال الميركاتو الشتوي الجاري، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، مع أحقية الشراء النهائي بعد نهاية الموسم.