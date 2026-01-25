جراديشار يقترب من الرحيل عن الأهلي | تفاصيل

كشف الإعلامي خالد الغندور عن تفاصيل جديدة تتعلق بمستقبل لاعب النادي الأهلي جراديشار، مؤكدًا أن اللاعب بات قريبًا من الرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الحالية، بعد التوصل إلى اتفاق مع نادي أوبيست المجري.

جمع المتعلقات استعدادًا للمغادرة

وأوضح الغندور، نقلًا عن مصدر داخل النادي الأهلي، أن جراديشار قام اليوم بجمع متعلقاته الشخصية من مقر النادي، في خطوة تعكس اقتراب رحيله بشكل رسمي، بعدما تم تحديد موعد خضوعه للكشف الطبي في نادي أوبيست المجري، والمقرر إجراؤه يوم الاثنين المقبل.

الكشف الطبي يحسم الصفقة

وأشار الغندور، خلال تصريحاته ببرنامج «ستاد المحور»، إلى أن الكشف الطبي يمثل الخطوة الأخيرة قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة، حيث يسعى النادي المجري لإنهاء كافة الإجراءات الطبية والإدارية تمهيدًا لانضمام اللاعب بشكل رسمي لقائمته خلال الفترة المقبلة.

اتفاق على الإعارة لمدة 6 أشهر

وأضاف أن نادي أوبيست المجري توصل لاتفاق نهائي مع إدارة الأهلي يقضي بضم جراديشار على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، في إطار سعي اللاعب للحصول على فرصة مشاركة أكبر، واكتساب مزيد من الخبرات خلال المرحلة القادمة من مسيرته.

تقاسم الراتب بين الأهلي وأوبيست

وأكد الغندور أن الاتفاق يتضمن تقاسم راتب اللاعب بين الناديين، حيث سيتحمل نادي أوبيست جزءًا من قيمة الراتب، بينما يتكفل النادي الأهلي بسداد الجزء المتبقي، وهو ما ساهم في تسهيل إتمام الصفقة والوصول إلى صيغة ترضي جميع الأطراف.

الإعلان الرسمي خلال أيام

واختتم الغندور تصريحاته بالتأكيد على أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد الانتهاء من كافة الإجراءات الرسمية، على أن يتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي عقب اجتياز اللاعب للكشف الطبي، ليبدأ جراديشار تجربة جديدة في الدوري المجري بقميص أوبيست



