الغندور: الأهلي يدرس استمرار جراديشار والتعاقد مع مهاجم أجنبي تحت السن

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن مصدر داخل النادي الأهلي أن الاتجاه الأقرب داخل القلعة الحمراء هو استمرار اللاعب جراديشار ضمن صفوف الفريق، وذلك في حال عدم تلقي عرض محلي أو خارجي مناسب لرحيله خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الغندور خلال تصريحاته لبرنامجه ستاد المحور، أن إدارة الأهلي تدرس في الوقت نفسه التعاقد مع مهاجم أجنبي تحت السن، ليكون إضافة جديدة للفريق بجانب مروان عثمان، في إطار خطة تدعيم الخط الهجومي استعدادًا للاستحقاقات القادمة.

وأشار الغندور إلى أن القرار النهائي بشأن ملف جراديشار والتعاقدات الجديدة سيتحدد وفقًا للعروض المقدمة بما يحقق مصلحة الفريق المالية.