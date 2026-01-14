موعد مباراة الأهلي والتعاون في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

يصطدم الأهلي السعودي بنظيره التعاون بعد قليل في الجولة الرابعة عشرة ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الأهلي والتعاون في دوري روشن السعودي

وتقام مباراة الأهلي والتعاون في دوري روشن السعودي اليوم الأربعاء في تمام السابعة والنصف مساء، ويستضيف ملعب الجوهرة المشعة مباراة اليوم بين الأهلي والتعاون في دوري روشن السعودي.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والتعاون في دوري روشن السعودي

وتذاع مباراة الأهلي والتعاون في دوري روشن السعودي عبر قناة ثمانية بحضور كوكبة من أساطير الكرة السعودية.



ويحتل التعاون في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 31 نقطة، بينما يتواجد الأهلي في المركز الرابع برصيد 28 نقطة.