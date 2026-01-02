قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد كريمة: الحصول على الأحكام الشرعية من الذكاء الاصطناعي جريمة
مليارديرات التكنولوجيا يحصدون المكاسب ويبيعون أسهما بـ 16مليار دولار في 2025
مصطفى بكري: العرف السياسي يقضي باستقالة الحكومة مع بداية مجلس النواب الجديد
الرئيس اليمني يشيد بدور تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية
الرئاسة اليمنية تدعو المجلس الانتقالي الجنوبي لإلقاء السلاح وفتح مطار عدن
شتاء شديدة البرودة.. الأرصاد تحذر من طقس السبت| تفاصيل
حبس طالبين شوها وجه فتاة بالمعادي .. تعرف على السبب
القصة الكاملة لـ مصرع أب ونجله اختناقا بالغاز داخل سيارتهما في القليوبية
مدرب السودان يكشف نقاط قوة فريقه قبل مواجهة السنغال في أمم إفريقيا
غلق قاعات الأفراح المخالفة الموجودة على ترعة الإسماعيلية في شبرا الخيمة
إيقافات تضرب مالي والسنغال بعد بطاقات حمراء في أمم إفريقيا
الإيجار القديم.. برلماني يطالب الدولة بدفع القيم الإيجارية الجديدة لهذه الفئات
رياضة

بمشاركة كوكا.. فينالدوم يقود الاتفاق لفوز ثمين على الأخدود في دوري روشن السعودي

إسلام مقلد

حقق فريق الاتفاق فوزًا ثمينًا على حساب نظيره الأخدود، بعدما تغلب عليه بهدفين دون مقابل، في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ملعب محمد بن فهد بمدينة الدمام، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2025-2026.

تشكيل الاتفاق

ودخل الاتفاق اللقاء بتشكيل ضم روداك في حراسة المرمى، وأمامه الخطيب وجاك هندري وعبدالباسط هندي ومدالله العليان في الخط الخلفي، بينما تواجد في وسط الملعب دودا ومختار علي وألفارو ميدران، واعتمد الفريق هجوميًا على كالفو وجورجينيو فينالدوم وموسى ديمبيلي.

بداية متكافئة

جاءت بداية المباراة متكافئة بين الفريقين، مع محاولات متبادلة للسيطرة على وسط الملعب، قبل أن يفرض الاتفاق أفضليته تدريجيًا مع انطلاق الشوط الثاني. ونجح لاعب الوسط الهولندي الدولي جورجينيو فينالدوم في فك شفرة دفاع الأخدود، بعدما افتتح التسجيل في الدقيقة 54، مستغلًا تحركه الذكي داخل منطقة الجزاء.

ضغط هجومي

وواصل الاتفاق ضغطه الهجومي بحثًا عن تعزيز النتيجة، وهو ما تحقق في الدقيقة 76، عندما عاد فينالدوم ليوقع على الهدف الثاني من علامة الجزاء، مؤكدًا تفوق فريقه وحاسما نقاط المباراة لصالح فرسان الدهناء.

مشاركة كوكا

وشهد اللقاء مشاركة المهاجم المصري أحمد حسن كوكا، المحترف في صفوف الاتفاق، بعدما دفع به الجهاز الفني من على مقاعد البدلاء في الدقيقة 60، في محاولة لتنشيط الخط الأمامي والحفاظ على التوازن الهجومي حتى نهاية اللقاء.

وواصل فينالدوم تألقه اللافت مع الاتفاق خلال الموسم الجاري، بعدما أكد قيمته الفنية الكبيرة، خاصة وأنه كان قد سجل ثنائية أيضًا أمام النصر في الجولة الثانية عشرة من دوري روشن، ليصبح أحد أبرز عناصر الفريق في الفترة الأخيرة.

وبهذا الفوز، رفع الاتفاق رصيده إلى 19 نقطة، ليتقدم إلى المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي، بعد تحقيق 5 انتصارات و4 تعادلات مقابل 3 هزائم. في المقابل، تجمد رصيد فريق الأخدود عند 5 نقاط في المركز السابع عشر، بعد تحقيق فوز وحيد وتعادلين، وتلقي 9 هزائم، ليواصل معاناته في مراكز المؤخرة مع اقتراب النصف الثاني من الموسم.

وفاة السباح جون ماجد عقب غرقه بنادي الغابة

1000 جنيه.. تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-1-2026 في مصر

هتعرف حولت كام.. تطبيق إنستاباي يفعل ميزة جديدة

9 درجات | تحذير عاجل من الأرصاد للجميع

مشاكل في التنفس.. تعرض محمد القلاجي نجم دولة التلاوة لوعكة صحية مفاجئة ليلة الجمعة

كأس الأمم الأفريقية.. القنوات الناقلة لمباراة مصر وبنين

الحاسوب الخارق يكشف الفائز بكأس أمم أفريقيا 2026.. ما موقف مصر؟

كارثة خطيرة.. الأرض تتجاوز عتبة مناخية حرجة لأول مرة| إيه الحكاية؟

ربع قرن في المدار.. كيف يعيش البشر داخل الفضاء؟

غاب لأول مرة منذ 15 عاما.. رقم حرم رونالدو من كتابة فصل جديد في 2025

إجراء 40 عملية في 30 ساعة بمستشفى الزقازيق العام .. صور

عملية جراحية

مياه الشرقية توقع شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ وصلات للأسر الأولى بالرعاية.. صور

مياة الشرب بالشرقية

اختبارات منزلية للتأكد من صحة القلب والشرايين

هل يمكن فحص أمراض القلب في المنزل؟

الشرقية.. زراعة 370 ألف فدان قمح وتنفيذ 152 حقلًا إرشاديًا و185 ندوة| صور

زراعة الشرقية

عيار 21 بكام ؟.. تفاصيل سعر الذهب اليوم

صفقات الأهلي لا تتوقف وآخرها إمام مسجد الزمالك

الذكاء الاصطناعي يعيد نجوم الزمن الجميل للاحتفال بـ رأس السنة| فيديو جراف

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

