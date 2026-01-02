بمشاركة كوكا.. فينالدوم يقود الاتفاق لفوز ثمين على الأخدود في دوري روشن السعودي

حقق فريق الاتفاق فوزًا ثمينًا على حساب نظيره الأخدود، بعدما تغلب عليه بهدفين دون مقابل، في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ملعب محمد بن فهد بمدينة الدمام، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2025-2026.

تشكيل الاتفاق

ودخل الاتفاق اللقاء بتشكيل ضم روداك في حراسة المرمى، وأمامه الخطيب وجاك هندري وعبدالباسط هندي ومدالله العليان في الخط الخلفي، بينما تواجد في وسط الملعب دودا ومختار علي وألفارو ميدران، واعتمد الفريق هجوميًا على كالفو وجورجينيو فينالدوم وموسى ديمبيلي.

بداية متكافئة

جاءت بداية المباراة متكافئة بين الفريقين، مع محاولات متبادلة للسيطرة على وسط الملعب، قبل أن يفرض الاتفاق أفضليته تدريجيًا مع انطلاق الشوط الثاني. ونجح لاعب الوسط الهولندي الدولي جورجينيو فينالدوم في فك شفرة دفاع الأخدود، بعدما افتتح التسجيل في الدقيقة 54، مستغلًا تحركه الذكي داخل منطقة الجزاء.

ضغط هجومي

وواصل الاتفاق ضغطه الهجومي بحثًا عن تعزيز النتيجة، وهو ما تحقق في الدقيقة 76، عندما عاد فينالدوم ليوقع على الهدف الثاني من علامة الجزاء، مؤكدًا تفوق فريقه وحاسما نقاط المباراة لصالح فرسان الدهناء.

مشاركة كوكا

وشهد اللقاء مشاركة المهاجم المصري أحمد حسن كوكا، المحترف في صفوف الاتفاق، بعدما دفع به الجهاز الفني من على مقاعد البدلاء في الدقيقة 60، في محاولة لتنشيط الخط الأمامي والحفاظ على التوازن الهجومي حتى نهاية اللقاء.

وواصل فينالدوم تألقه اللافت مع الاتفاق خلال الموسم الجاري، بعدما أكد قيمته الفنية الكبيرة، خاصة وأنه كان قد سجل ثنائية أيضًا أمام النصر في الجولة الثانية عشرة من دوري روشن، ليصبح أحد أبرز عناصر الفريق في الفترة الأخيرة.

وبهذا الفوز، رفع الاتفاق رصيده إلى 19 نقطة، ليتقدم إلى المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي، بعد تحقيق 5 انتصارات و4 تعادلات مقابل 3 هزائم. في المقابل، تجمد رصيد فريق الأخدود عند 5 نقاط في المركز السابع عشر، بعد تحقيق فوز وحيد وتعادلين، وتلقي 9 هزائم، ليواصل معاناته في مراكز المؤخرة مع اقتراب النصف الثاني من الموسم.