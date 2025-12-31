أول تعليق من كريستيانو رونالدو بعد تعادل النصر مع الاتفاق في دوري روشن السعودي

علّق البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر، للمرة الأولى بعد تعادل فريقه مع الاتفاق بنتيجة 2-2، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 12 من دوري روشن السعودي.

وسجل رونالدو هدف النصر الثاني في المباراة، ليصل إلى 13 هدفًا، ويشارك زميله في الفريق، مواطنه جواو فيليكس، صدارة قائمة هدافي الدوري.

ونشر رونالدو تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" قال فيها: "نسير على الطريق الصحيح، ونعلم تمامًا ما علينا فعله في عام 2026".

ويعد هذا التعادل أول تعثر للنصر في دوري روشن هذا الموسم، بعد فوزه في أول 10 مباريات متتالية، وهي أفضل انطلاقة في تاريخ الدوري منذ بداية عصر الاحتراف.

وبذلك، نجح الفريق في تجنب الخسارة في أول 11 مباراة بالدوري، وهو ما يحدث للمرة الثانية في تاريخه بعد موسم 2013-2014.