الهلال السوداني يستعد لمواجهة جيكومبي في الدوري الرواندي

يستعد الهلال السوداني لمواجهة جيكومبي، المقررة بعد غدٍ الجمعة 2 يناير 2026، ضمن منافسات الدوري الرواندي.

وأجرى بطل السودان مرانه اليوم على الملعب الفرعي لاستاد أماهوهو في كيجالي، تحت إشراف مدربه الروماني «ريجيكامب» وطاقمه المعاون، وبمشاركة جميع اللاعبين المتواجدين مع بعثة الأزرق في رواندا.

وكان الفريق خلد للراحة يوم أمس، عقب المجهود الكبير الذي بذله اللاعبون في مواجهة إيه إس كيجالي، والتي حسمها الهلال برباعية مثيرة مقابل هدفين.

وركز «ريجيكامب» خلال التدريبات على معالجة الأخطاء الفردية والجماعية، إلى جانب استرجاع اللياقة البدنية وتجهيز اللاعبين للاستحقاق القادم.