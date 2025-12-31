قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إسلام عزام: البورصة المصرية تتصدر الأسواق العالمية في عام 2025
كأس الأمم الإفريقية| تشكيل منتخب الجزائر أمام غينيا الاستوائية
نيويورك تايمز: أوكرانيا وافقت على التنازل عن 20% من أراضيها مقابل السلام
القبض على عامل في قنا أطلق النار احتفالا بفوز مرشح بعضوية مجلس النواب
كأس عاصمة مصر | سيراميكا كليوباترا يتقدم بهدف على فاركو في الشوط الأول
الدفاع المدني في غزة: 90% من الإمكانات دُمّرت ومنظومة الإنقاذ على حافة الانهيار
الحكومة: انتهاء التعاون مع صندوق النقد في 2026.. ونسعى لإيصال الدعم لمستحقيه
عمرو دياب الأعلى استماعا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 2025
الدفاع المدني بغزة: الاحتلال دمّر منظومة الإنقاذ بشكل شبه كامل في القطاع
تحسين خدمات المياه والكهرباء.. مدبولي يوجه بسرعة فض التشابكات المالية بين الهيئات
منظمة التعاون الإسلامي تجدد دعمها للشرعية اليمنية ولأمن المنطقة واستقرارها
أونروا: القيود الإسرائيلية الجديدة تزيد من تقويض العمل الإنساني في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كريستيانو رونالدو يوجه رسالة مؤثرة لوالدته ويحتفل بها عبر إنستجرام

كريستيانو
كريستيانو
يمنى عبد الظاهر

حرص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على توجيه رسالة حب مؤثرة لوالدته، عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، حيث نشر صورة تجمعه بها في أجواء عائلية دافئة.

وظهر رونالدو مبتسمًا بجوار والدته، وعلق على الصورة قائلًا:

«تهانينا كثيرًا يا أمي، شكرًا على كل ما أنتِ عليه وعلى وجودك دائمًا إلى جانبي، أحبك كثيرًا»، مرفقًا الرسالة بقلب أحمر.


 

ولاقت الصورة تفاعلًا واسعًا من متابعيه حول العالم، حيث حصدت ملايين الإعجابات وآلاف التعليقات التي أشادت بعلاقته القوية بوالدته، وحرصه الدائم على التعبير عن امتنانه ودعمه لها في مختلف المناسبات.


علّق البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر، للمرة الأولى بعد تعادل فريقه مع الاتفاق بنتيجة 2-2، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 12 من دوري روشن السعودي.

وسجل رونالدو هدف النصر الثاني في المباراة، ليصل إلى 13 هدفًا، ويشارك زميله في الفريق، مواطنه جواو فيليكس، صدارة قائمة هدافي الدوري.

ونشر رونالدو تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" قال فيها: "نسير على الطريق الصحيح، ونعلم تمامًا ما علينا فعله في عام 2026".

ويعد هذا التعادل أول تعثر للنصر في دوري روشن هذا الموسم، بعد فوزه في أول 10 مباريات متتالية، وهي أفضل انطلاقة في تاريخ الدوري منذ بداية عصر الاحتراف.

وبذلك، نجح الفريق في تجنب الخسارة في أول 11 مباراة بالدوري، وهو ما يحدث للمرة الثانية في تاريخه بعد موسم 2013-2014.

رونالدو النجم البرتغالي كريستيانو البرتغالي كريستيانو رونالدو دوري روشن السعودي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1000 جنيه نزول.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

الإجازات الرسمية

هل غدًا الخميس إجازة رسمية للموظفين والطلاب بمناسبة رأس السنة الميلادية؟

معاشات يناير

تفاصيل الزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميًا

مصر للطيران

عرض لمدة 6 ساعات.. خصم بنسبة 50% على تذاكر مصر للطيران

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. وما الفرق بين الأصلي والمغشوش

طارق مصطفى

أزمة وحيده تفصل الزمالك عن إعلان طارق مصطفى مديرا فنيا

رئيس مجلس الوزراء

حصاد الاجتماع الأخير في 2025.. 8 قرارات حكومية جديدة تلمس حياة المواطنين

حكم الاحتفال برأس السنة الميلادية وتعليق الزينة

حكم الاحتفال برأس السنة الميلادية وتعليق الزينة ؟.. الإفتاء ترد

بالصور

جومانا مراد تثير الجدل بجمبسوت لامع

جومانا مراد تثير الجدل بجمبسوت لامع
جومانا مراد تثير الجدل بجمبسوت لامع
جومانا مراد تثير الجدل بجمبسوت لامع

تحذير لمرضى الكانسر من استخدام البوتكس أو حقن الفلير

تحذير لمرضى الكانسر استخدام البوتكس أو حقن هذه الأنواع
تحذير لمرضى الكانسر استخدام البوتكس أو حقن هذه الأنواع
تحذير لمرضى الكانسر استخدام البوتكس أو حقن هذه الأنواع

بمناسبة رأس السنة.. هدى تحتفل بالعام الجديد في تفاصيل مع نهال طايل

هدى مع نهال طايل
هدى مع نهال طايل
هدى مع نهال طايل

خبيرة: حظ الزواج الثاني أحسن من الأول؟.. 10 أسباب لاستمرار الحياة الزوجية السعيدة

10 أسباب تكشف استمرارية الحياة الزوجية السعيدة
10 أسباب تكشف استمرارية الحياة الزوجية السعيدة
10 أسباب تكشف استمرارية الحياة الزوجية السعيدة

فيديو

برد الشتاء

تحذير طبي.. البرد الشديد يهدد صحة القلب ويزيد خطر الجلطات

ليلى عبد اللطيف

2025 بلا مفاجآت..ماذا حدث لتوقعات ليلى عبد اللطيف؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

المزيد