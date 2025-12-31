كريستيانو رونالدو يوجه رسالة مؤثرة لوالدته ويحتفل بها عبر إنستجرام

حرص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على توجيه رسالة حب مؤثرة لوالدته، عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، حيث نشر صورة تجمعه بها في أجواء عائلية دافئة.

وظهر رونالدو مبتسمًا بجوار والدته، وعلق على الصورة قائلًا:

«تهانينا كثيرًا يا أمي، شكرًا على كل ما أنتِ عليه وعلى وجودك دائمًا إلى جانبي، أحبك كثيرًا»، مرفقًا الرسالة بقلب أحمر.





ولاقت الصورة تفاعلًا واسعًا من متابعيه حول العالم، حيث حصدت ملايين الإعجابات وآلاف التعليقات التي أشادت بعلاقته القوية بوالدته، وحرصه الدائم على التعبير عن امتنانه ودعمه لها في مختلف المناسبات.



علّق البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر، للمرة الأولى بعد تعادل فريقه مع الاتفاق بنتيجة 2-2، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 12 من دوري روشن السعودي.

وسجل رونالدو هدف النصر الثاني في المباراة، ليصل إلى 13 هدفًا، ويشارك زميله في الفريق، مواطنه جواو فيليكس، صدارة قائمة هدافي الدوري.

ونشر رونالدو تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" قال فيها: "نسير على الطريق الصحيح، ونعلم تمامًا ما علينا فعله في عام 2026".

ويعد هذا التعادل أول تعثر للنصر في دوري روشن هذا الموسم، بعد فوزه في أول 10 مباريات متتالية، وهي أفضل انطلاقة في تاريخ الدوري منذ بداية عصر الاحتراف.

وبذلك، نجح الفريق في تجنب الخسارة في أول 11 مباراة بالدوري، وهو ما يحدث للمرة الثانية في تاريخه بعد موسم 2013-2014.