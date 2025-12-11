نادٍ سعودي يزاحم الأهلي فى صفقة سوبر بميركاتو الشتاء

دخل نادي الاتفاق السعودي في منافسة قوية مع النادي الأهلي لضم يزن النعيمات نجم منتخب الأردن وفريق العربي القطري خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وتواصل فريق الاتفاق السعودي مع العربي القطري لمعرفة التفاصيل المالية لضم يزن النعيمات في يناير المقبل.

ويأتي دخول الاتفاق السعودي في مفاوضات مع العربي القطري لضم يزن النعيمات في الوقت الذي يرغب الأهلي فيه في التعاقد مع اللاعب

وقد يشهد عرض الاتفاق السعودي حائط منيعا يمنع الأهلي من التعاقد مع النعيمات في يناير بسبب الراتب السنو الكبير مقارنة براتب الأهلي الذي رصده للاعب.



مواعيد مباريات الأهلي في كأس عاصمة مصر



الأهلي ضد إنبي - الجمعة 12 ديسمبر - 8:00 مساء

سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي - الجمعة 19 ديسمبر - 8:00 مساء

غزل المحلة ضد الأهلي - الثلاثاء 23 ديسمبر - 8:00 مساء

الأهلي ضد المقاولون - الثلاثاء 30 ديسمبر - 8:00 مساء

فاركو ضد الأهلي - السبت 10 يناير - 8:00 مساء

الأهلي ضد الطلائع - الخميس 15 يناير - 5:00 مساء.