تشكيل مباراة الهلال وضمك فى دوري روشن السعودي

أعلن الإيطالي سيموني إنزاجي مدرب الهلال السعودي تشكيل فريقه لمواجهة ضمك بعد قليل فى الدوري السعودي.

ويحل الهلال السعودي ضيفاً ثقيلاً على فريق ضمك بعد قليل على ملعب ضمك، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن للمحترفين.

وجاء تشكيل الهلال ضد ضمك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الربيعي

خط الدفاع: حسان تمبكتي – ثيو هيرنانديز – حمد اليامي – متعب الحربي

خط الوسط: محمد كنو – روبن نيفيز – سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش

خط الهجوم: مالكوم دي أوليفيرا – ماركوس ليوناردو – نونيز

أما تشكيل ضمك على نحو التالى:

حراسة المرمى: كيومين سيلفا

خط الدفاع: جمال حركس – عبدالقادر بدران – عبدالرحمن عبيد – سنوسي هوساوي

خط الوسط: فالنتين فادا – رياض شراحيلي – مورلاي سيلا

خط الهجوم: عبدالله القحطاني – ضاري العنزي – هزاع الغامدي