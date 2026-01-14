دوري روشن السعودي.. أهلي جدة يهزم التعاون في الوقت القاتل.. والشباب يسحق نيوم 3-2

خطف أهلي جدة ثلاث نقاط في الوقت القاتل علي حساب التعاون بهدفين مقابل هدف ،في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب الإنماء ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة من مسابقة دوري روشن للمحترفين.

وافتتح التعاون التهديف عن طريق روجير مارتنيز، بالدقيقة 45.

وأدرك زكريا هوساوي، بالدقيقة 62 هدف التعادل، ومع الدقيقة 90+14، يسجل إيفان توني الهدف الثاني من ركلة جزاء.

وحصل روجير إيبانيز، لاعب الأهلي على بطاقة حمراء بالدقيقة 83.

بهذه النتيجة يققز الأهلي للمركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 31 نقطة، وتجمد التعاون في المركز الثالث بالرصيد ذاته.

وفي مباراة اخري ،حقق فريق الشباب ⁠ثاني انتصاراته في الدوري السعودي، بعدما تغلب على ضيفه نيوم بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة.

ورفع ‌الشباب رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع عشر، مقابل 20 نقطة لنيوم التاسع.

