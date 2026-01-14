شوبير يكشف تفاصيل صفقة تبادلية للأهلي وسيراميكا كيلوباترا

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تفاصيل انتقال مروان عثمان مهاجم فريق سيراميكا كليوباترا لصفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال شوبير عبر تصريحات إذاعية: مروان عثمان اعتبره في الأهلي، إلا أن هناك خطوة بسيطة فقط، وهو أن الإعارات مكتملة لدى سيراميكا كليوباترا.

وتابع شوبير في تصريحاته: سيراميكا كليوباترا في الوقت الحالي يأمل في عودة أحمد رمضان بيكهام المعار إلى الأهلي، ومن ثم تنتهي القصة، وعلى هذا يستطيع إكمال الصفقة، ولكن مروان عثمان حسم نفسه بالفعل وسينضم إلى الأهلي.

وأستكمل: مبدئيًا سيراميكا كليوباترا، سيحصل على خدمات عمر كمال عبد الواحد مقابل مروان عثمان، واللاعب ودع زملائه بالفعل وهو يحب علي ماهر المدير الفني للفريق، بالإضافة إلى محمد عبد الله على سبيل الإعارة.

وكان قد أبدى النادي الأهلي موافقة مبدئية على طلب نادي سيراميكا كليوباترا بإتمام صفقة تبادلية تشمل عمر كمال عبد الواحد ومحمد عبد الله، مقابل الحصول على خدمات مروان عثمان، مهاجم الفريق، وذلك تلبية لرغبة المدرب الدنماركي ييس توروب في تدعيم خط الهجوم خلال فترة الانتقالات الشتوية.

اشترط نادي سيراميكا، أنه في حال رغبة الأهلي في شراء مروان عثمان نهائيًا، يجب أن يكون انتقال عمر كمال عبد الواحد ومحمد عبد الله بيعًا نهائيًا أيضًا، وليس على سبيل الإعارة.



كما اشترط سيراميكا أنه في حال التوصل لاتفاق على إعارة مروان عثمان بنية البيع، فإن الإعارة بنية البيع يجب أن تشمل لاعبي الأهلي كذلك، بينما في حالة إعارة مروان عثمان فقط، ينبغي أن يتم خروج عمر كمال عبد الواحد ومحمد عبد الله بنفس النظام.