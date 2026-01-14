«توروب» يرفض ضم خالد صبحي.. والأهلي يدرس صفقات تبادلية مع المصري

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن رفض يس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فكرة التعاقد مع المدافع خالد صبحي من النادي المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأوضح عبد الجواد في برنامج «ملعب أون» على قناة أون سبورت أن الأهلي يدرس بعض الصفقات التبادلية مع النادي المصري، مشيرًا إلى أن توروب وافق مؤخرًا على رحيل عمر كمال عبد الواحد لتعزيز حركة الفريق على صعيد التعاقدات.

وفي سياق آخر، تم الاتفاق رسميًا على انتقال محمد مجدي أفشة إلى نادي الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر بعد استكمال كافة الإجراءات الإدارية، حيث ودع أفشة زملاءه في مران الفريق الثلاثاء قبل انطلاق تدريباته مع النادي الجديد.

وعلى صعيد التحضيرات الفنية، يستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش غدًا الخميس ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة كأس عاصمة مصر، ويسعى الفريق لتحقيق الفوز الثالث له في البطولة بعد الانتصارات السابقة على سيراميكا وفاركو، في حين تعرض للهزيمة أمام إنبي وغزل المحلة والمقاولون العرب، وذلك لضمان التأهل للدور التالي.

ويواصل يس توروب تدريب اللاعبين على الجمل الفنية والتكتيكية التي ينوي تطبيقها في مواجهة الطلائع، مؤكدًا حرصه على اختيار الخطة الأنسب لتحقيق النقاط الثلاث وضمان استمرار الفريق في المنافسة على اللقب.