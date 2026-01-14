نادي الترجي الجرجيسي يكشف حقيقة عرض الأهلي لضم ستانلي أوجو

نفى عماد بن غزالة، نائب رئيس نادي الترجي الجرجيسي، صحة الأخبار التي تردّدت مؤخرًا حول تلقي فريقه عرضًا رسميًا من الأهلي للتعاقد مع النيجيري ستانلي أوجو مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأوضح “بن غزالة” في تصريحات لبرنامج «نمبر وان» على قناة CBC مع الإعلامي محمد شبانة، أن ما تردد بشأن تقديم الأهلي عرضًا رسميًا لضم أوجو ليس صحيحًا على الإطلاق.

وأشار نائب رئيس الترجي الجرجيسي إلى أن النادي تلقى بالفعل عرضين رسميين، الأول من مولودية وهران الجزائري، والثاني من أحد الأندية الرومانية، مؤكداً أن أي عروض أخرى لم تصل رسمياً للنادي حتى الآن.

وأضاف “بن غزالة” أن هناك تواصلاً مستمرًا من وكلاء اللاعب مع بعض الأندية المصرية، لكنه شدد على أن ذلك لا يعني وجود أي عرض رسمي حتى هذه اللحظة.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن موقف النادي واضح، وأن أي انتقال مُحتمل سيكون بعد دراسة العروض الرسمية فقط، حفاظًا على مصالح الفريق وحقوق اللاعب.