مصر تستضيف الاجتماع المقبل لمجلس "إيفاب"

شارك المهندس هاني أبو ريدة، أقدم أعضاء مجلس الفيفا، في اجتماع مجلس (إيفاب) المنعقد حاليًا في ويلز.

ويضم مجلس إيفاب في عضويته الدول الأربع المؤسسة لقوانين لعبة كرة القدم، وهي إنجلترا وأسكتلندا وأيرلندا الشمالية وويلز، إلى جانب أربعة أعضاء من الفيفا، ويمثله السيد جياني إنفانتينو والمهندس هاني أبو ريدة واثنان من نواب الرئيس، وذلك في إطار مسؤولية إيفاب التاريخية عن مراجعة وتحديث قوانين اللعبة بما يواكب تطورات كرة القدم عالميًا.

وتقديرًا للدور المصري البارز ولمكانة المهندس هاني أبو ريدة داخل الفيفا، تقرر أن تستضيف مصر الاجتماع المقبل لمجلس إيفاب، بعد تنازل الفيفا عن دورية استضافة الاجتماع لمصر، في خطوة تعكس الثقة الدولية في القدرات التنظيمية المصرية، وتؤكد مكانة مصر كشريك فاعل في أحداث الفيفا.

ويُعد استضافة الاجتماع المرتقب تأكيدًا جديدًا على الحضور المؤثر لمصر داخل المؤسسات الدولية، ودورها المستمر في دعم وتطوير منظومة كرة القدم على المستوى الدولي.