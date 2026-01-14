بعد شائعات وفاته .. إعلامي يكشف الحالة الصحية لـ حسن شحاتة

كشف الإعلامي إسلام صادق حقيقة الأخبار المتداولة حول وفاة حسن شحاتة، نجم المنتخب والزمالك السابق، بعد أزمته الصحية.

وكتب إسلام صادق عبر حسابه على فيسبوك: “معلومة مؤكدة، حسن شحاتة في حالة صحية جيدة ويتواجد في منزل نجله كريم، ولا صحة للشائعات التي تداولت في الساعات الأخيرة”.

وكان قد حرص عمرو زكي، نجم منتخب مصر السابق، على زيارة المعلم حسن شحاتة في منزله للاطمئنان على صحته بعد خضوعه لجراحة كبيرة وخروجه من المستشفى منذ أيام.

وطمأن الإعلامي كريم حسن شحاتة الجماهير على الحالة الصحية لوالده، موضحًا أنه خضع خلال الأيام الماضية لحقن في الظهر، ويمر حاليًا بمرحلة استشفاء، مع وجود تحسن ملحوظ في حالته الصحية.

وجّه كريم حسن شحاتة خلال تصريحاته لبرنامج زملكاوي مع محمد عبد الجليل عبر قناة الزمالك، الشكر لكل من حرص على الاطمئنان على والده، مؤكّدًا أنه لمس حالة حب كبيرة ودعمًا واسعًا من الجماهير تجاه الكابتن حسن شحاتة، وهو ما كان له أثر إيجابي كبير على حالته النفسية.