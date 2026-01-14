صفقات الأهلي تشتعل شتاءً .. إبراهيم فايق يكشف مُفاجأتين من العيار الثقيل

كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن صفقتين في طريقهما إلى النادي الأهلي ضمن موسم الانتقالات الشتوية الجاري.

وكتب فايق عبر حسابه على فيسبوك: "فيه حتتين هنشيلهم من على الشاحن، خلاص بقوا 100% أهلاوية:

1- مروان عثمان، مهاجم سيراميكا كليوباترا.. عمر كمال هيروح إعارة، وفاضل حتة بسيطة تخص محمد عبد الله لسه مخلصتش، لأن سيراميكا عايزينه مع عمر كمال.

2- أحمد عيد، باك رايت المصري، الموجود في قائمة منتخب مصر حاليًا.. فاضل فيه حتة بسيطة بعد ما البطولة تخلص."

وودّع نجم الأهلي محمد مجدي أفشة جماهير الأهلي بكلمات مؤثرة، بعد أنباء انتقاله إلى صفوف الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتب أفشة: "الرحلة فيها حاجات كتير حلوة عشناها مع بعض، من أفريقيا للدوري لبطولات العالم. كور كتير راحت وجات، واحدة لبست وغيرت تاريخ كبير، وواحدة قلشت وطيرت فلوس كتير برضه، كل ده مش مهم."

وتابع: "المهم إن عشت طول عمري محبوب ومتشال على الراس من أعظم جمهور في الدنيا. أنا بسيط وبحب أكون سهل وواضح، وعايز أقولكم هتوحشوني جدًا."

وأضاف: "أتمنى ميكنش وداع دائم، يبقى مؤقت لفترة قصيرة، أرجع فيها زي الأول وأكثر، بحب جمهور الأهلي كتير."

واختتم: "مش هقول مع السلامة، هقول إلى لقاء قريب تاني بإذن الله. جمهور الأهلي من كل قلبي شكرًا على اللي فات وعلى اللي جاي."