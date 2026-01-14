صفقة من العيار الثقيل | رسميًا.. «أفشة» في الاتحاد السكندري والإعارة تشعل الوسط الرياضي

أعلن نادي الاتحاد السكندري التعاقد مع لاعب الوسط المهاجم محمد مجدى أفشة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

الاتحاد السكندري

وودّع نجم الأهلي محمد مجدي أفشة جماهير الأهلي بكلمات مؤثرة، بعد أنباء انتقاله إلى صفوف الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتب أفشة: "الرحلة فيها حاجات كتير حلوة عشناها مع بعض، من إفريقيا للدوري لبطولات العالم. كُور كتير راحت وجات، واحدة لبست وغيرت تاريخ كبير، وواحدة قلشت وطيرت فلوس كتير برضه، كل ده مش مهم."

وتابع: "المهم إن عشت طول عمري محبوب ومتشال على الراس من أعظم جمهور في الدنيا. أنا بسيط وبحب أكون سهل وواضح، وعايز أقولكم هتوحشوني جدًا."

وأضاف: "أتمنى ميكونش وداع دائم، يبقى مؤقت لفترة قصيرة، أرجع فيها زي الأول وأكثر. بحب جمهور الأهلي كتير."

واختتم: "مش هقول مع السلامة، هقول إلى لقاء قريب تاني بإذن الله. جمهور الأهلي من كل قلبي شكرًا على اللي فات وعلى اللي جاي."