تعليق غير متوقع من خالد الغندور على انتقال أفشة إلى الاتحاد السكندري

وجه الإعلامي خالد الغندور رسالة للاعب محمد مجدي أفشة بعد انتقاله الي صفوف الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة .

وكتب الغندور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك :قفشة البني ادم الجميل الطبيعي العفوي ربنا يوفقك فيما هو قادم .

ودع نجم الاهلي محمد مجدي أفشة جماهير الاهلي بكلمات مؤثرة بعد أنباء انتقاله إلى صفوف الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتب أفشة :الرحلة فيها حاجات كثير حلوة عشناها مع بعض . من افريقيا للدوري لبطولات العالم . كور كثيرة راحت وجات واحدة لبست غيرت تاريخ كبير وواحدة قلشت طيرت فلوس كثير برضه كل ده مش مهم .

وتابع :المهم ان عشت طول عمري محبوب ومتشال ع الراس من اعظم جمهور في الدنيا . انا بسيط وبحب اكون سهل وواضح عايز اقولكم هتوحشوني جدا.

وأضاف: اتمني میکنش وداع دائم يبقي مؤقت ل فترة قصيرة . ارجع فيها زي الاول واكثر بحب جمهور الأهلي كثير.

واختتم :مش هقول مع السلامة . هقول الي لقاء قريب تاني باذن الله . جمهور الاهلي من كل قلبي شكرا علي الى فات وعلى الى جاى.