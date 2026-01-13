رسالة مؤثرة من أفشة لجماهير الأهلي عقب رحيله

وجه محمد مجدى أفشة نجم فريق الأهلى رسالة الى الجمهور عقب رحيله الى الاتحاد السكندرى على سبيل الإعارة.

ونشر افشه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام ”: الرحلة فيها حاجات كثير حلوة عشناها مع بعض من افريقيا للدوري لبطولات العالم كور كثيرة راحت وجات واحدة لبست غيرت تاريخ كبير و واحدة قلشت طيرت فلوس كثير برضه كل ده مش مهم المهم ان عشت طول عمري محبوب ومتشال ع الراس من اعظم جمهور في الدنيا انا بسيط وبحب اكون سهل وواضح عايز اقولكم هتوحشوني جدا .

واضاف :" اتمني میکنش وداع دائم يبقي مؤقت ل فترة قصيرة ارجع فيها زي الأول واكثر بحب جمهور الاهلي كثير . مش هقول مع السلامة هقول الي لقاء قريب تاني باذن الله جمهور الاهلي من كل قلبي شكرا علي الي فات وعلي الي جاي برضه".

ورحل افشه لنادي الإتحاد السكندري خلال يناير الجاري على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.