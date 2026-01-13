الأهلي يعلن إعارة أفشة إلى الاتحاد السكندري لمدة 6 أشهر

وافق النادي الأهلي على انتقال محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، إلى نادي الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الإدارية.



وشارك أفشة في مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم بملعب التنش، حيث حرص الجهاز الفني واللاعبون على وداعه، متمنين له التوفيق خلال فترة الإعارة،

خبر صدي البلد.. خطوة أخيرة.. قفشة على أبواب الاتحاد السكندري

اقترب نادي الاتحاد السكندري من الحصول على خدمات محمد مجدي قفشة لاعب الفريق الآول لكرة القدم بالنادي الأهلي على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وعلم صدي البلد عن تواصل مسئولي الاتحاد السكندري مع محمد مجدي قفشة من أجل الاتفاق علي كافة الآمور المادية حيث اتفاق الطرفين على الحصول على خدمات اللاعب لمدة ستة أشهر مقابل ٨ ملايين جنية .

وطالب محمد مجدي قفشة مسئولي الاتحاد السكندري بضمان المشاركة بصفة رسمية مع الفريق السكندري في كافة المباريات التي يخوضها الفريق .

ورحب مسئولي الاتحاد السكندري برئاسة محمد سلامة بتواجد اللاعب بين صفوف زعيم الثغر خلال فترة الانتقالات الجارية .

وحرص محمد مجدي قفشة على التواصل مع وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي لمعرفة موقف النادي الأهلي في رحيل اللاعب بالمجان لصفوف زعيم الثغر دون تحمل الاتحاد السكندري أي زمور مالية خاصة للقلعة الحمراء .

وطالب وليد صلاح الدين انتظار اللاعب لحين حسم موقفه ورحيله لصفوف الاتحاد السكندري .

ويعقد محمد مجدي قفشة جلسة خاصة مع محمد أحمد سلامه رئيس نادي الاتحاد وعبدالظاهر السقا لوضع اللتفاصيل الأخيرة قبل الإعلان عن الصفقة خلال الساعات المقبلة.

ونشط نادي الاتحاد السكندري بقوة في فترة الانتقالات الجارية، حيث واصل تدعيم صفوفه بعدد من الصفقات الجديدة، في إطار سعيه لتعزيز الفريق والاستعداد للمنافسات المقبلة.