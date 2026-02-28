أوقاف الوادي الجديد تُحيي ذكرى "العاشر من رمضان" في احتفالية كبرى

​وسط أجواء إيمانية مفعمة بالروحانيات والوطنية، نظمت مديرية أوقاف الوادي الجديد احتفالية كبرى بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، وذلك تحت الرعاية الكريمة لمعالي الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وبإشراف مباشر من فضيلة الشيخ رمضان يوسف صالح، مدير عام المديرية.



​شهد الحفل حضوراً مميزاً يعكس تلاحم مؤسسات الدولة، حيث تقدم الحضور السيد نائب محافظ الوادي الجديد، والسيد المستشار العسكري للمحافظة، إلى جانب كوكبة من القيادات السياسية والتنفيذية والشعبية. كما شارك في اللقاء لفيف من علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ورجال الوعظ، وسط جمع غفير من المواطنين.



​تضمن برنامج الحفل، حيث ألقى فضيلة الشيخ محمد ناصر أيوب، إمام المجمع الإسلامي بالخارجة، كلمة الأوقاف نائباً عن مديرعام مديرية اوقاف الوادي الجديد، ​من جانبه، تحدث فضيلة الشيخ عمر رشاد، مدير عام الدعوة بالوعظ، عن مكانة الجندي المصري وأهمية الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة لحماية مقدرات الوطن، مشدداً على أن ذكرى العاشر من رمضان ستظل رمزاً للعزة والكرامة العربية.



​اختتمت الاحتفالية بتقديم خالص التهانئ للشعب المصري وجيشه الباسل بمناسبة هذه الذكرى الغالية، مع الدعوات بأن يحفظ الله مصر واحة للأمن والأمان، وأن يعيد هذه الأيام المباركة على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.