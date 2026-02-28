محافظ كفر الشيخ يشهد الاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان| صور

شهد المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، مساء اليوم السبت، احتفال مديرية أوقاف كفر الشيخ بذكرى انتصارات العاشر من رمضان، مقدماً التهنئة لأهالي المحافظة بهذه الذكري الوطنية الخالدة؛ نائبًا عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك عقب أدائه صلاة العشاء والتراويح بمسجد الفتح "الاستاد" بمدينة كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، واللواء دكتور سامح العزب مدير إدارة المرور، والدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة بالأوقاف، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعلماء الأزهر الشريف والأوقاف، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

بدأت فعاليات الحفل بتقديم الشيخ رشدي حمودة عن تلك الذكرى الخالدة، ثم تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم لفضيلة القارئ الشيخ عمار قطب الطويل، والتي أضفت على أجواء الاحتفال طابعًا إيمانيًا خاصًا تأكيداً على أهمية استحضار هذه الذكرى الوطنية الخالدة لما تحمله من دلالات عظيمة في تاريخ الأمة، وتجسد معاني الصمود والإرادة والتضحية في سبيل رفعة الوطن والحفاظ على مقدراته.

ألقى كلمة الأوقاف الدكتور عبدالقادر سليم، مدير عام الدعوة، وتناول من خلالها الأبعاد الدينية والوطنية لذكرى انتصارات العاشر من رمضان، مؤكدًا أن هذا اليوم سيظل رمزًا للفخر والاعتزاز ومحطة تاريخية مضيئة تجسد ما قدمه أبناء الوطن من تضحيات عظيمة دفاعًا عن الأرض والعِرض، وترسيخًا لقيم البطولة والانتماء.

أضاف أن يوم العاشر من رمضان هو يوم البطولة والعزة، ويوم التضحيات التي خلدتها صفحات التاريخ، يوم يروي لنا معاني الصبر والإيمان والوفاء، وأننا إذ نحتفل بهذه الذكرى الغالية نستحضر سيرة أبطالنا الذين ضحوا من أجل دينهم ووطنهم، ونستلهم من مواقفهم العظيمة قيم العزة والكرامة.

وأضاف: ونتعلم أن العمل الصالح والإيمان الراسخ قادران على تغيير مجرى التاريخ، فهي مناسبة لتجديد العهد على مواصلة العمل والعطاء، وغرس روح المسؤولية في نفوس الأجيال الجديدة، بما يسهم في بناء مجتمع قوي ومتماسك يستلهم من ماضيه المجيد طاقة تدفعه نحو مستقبل أكثر إشراقًا واستقرارًا.

اختتمت فعاليات الاحتفال بالابتهالات الدينية للمبتهل الشيخ محمد واصل، والتي أضفت أجواءً من الخشوع والسكينة.