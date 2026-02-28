محافظ بني سويف يهنئ بلال سيف لفوزه بالمركز الأول في مسابقة القرآن الكريم الدولية بتنزانيا

يتقدم اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، بخالص التهاني وأصدق التبريكات إلى ابن بني سويف، القارئ بلال سيف، بمناسبة فوزه بالمركز الأول في مسابقة القرآن الكريم الدولية بجمهورية تنزانيا المتحدة.

وأعرب المحافظ عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز المشرف، الذي يعكس تميز أبناء بني سويف، وريادة المدرسة المصرية في تلاوة القرآن الكريم في المحافل الدولية، مؤكدًا أن هذا التفوق يُعد إضافة حقيقية لمسيرة التميز القرآني المصري عالميًا.

وقدم المحافظ خالص التمنيات للقارئ بلال سيف بمزيد من التوفيق والسداد، داعيًا الله أن يبارك في مسيرته، وأن يواصل تمثيل مصر ومحافظة بني سويف خير تمثيل في المسابقات والمحافل القرآنية الدولية، لاسيما وأنه يشارك في مسابقة دولة التلاوة مشاركة متميزة شهد بها الجميع.