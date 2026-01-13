تريزيجيه يتحدث عن اخر استعدادات المنتخب لمواجهة السنغال

كشف محمود تريزيجيه نجم المنتخب عن اخر استعدادات الفراعنه لمواجهة السنغال غدا في نصف نهائي كأس الامم الافريقية

وأكد تريزيجيه في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي لمباراة المنتخب والسنغال ان حسام حسن المدير الفني للمنتخب يحرص علي القاء العديد من المحاضرات لحث الاعبين علي بذل اقصي جهد لتحقيق الفوز غدا لإسعاد الجماهير المصرية.

وأضاف قائلا “ مهما قولت مش حقدر أوفي كابتن حسام حقه فهو مدير فني علي مستوي متميز ”.

وتابع أن المنتخب تعرض للهزيمة في آخر مباراتين أمام السنغال ولكن الأمر سيختلف غدا خاصة في ظل حماس وإصرار الاعبين علي تحقيق الفوز .

https://youtube.com/shorts/VhwHo25T8nQ