نجم إنتر ميلان مهدد بالغياب ثلاثة أسابيع بسبب الإصابة

أعلن نادي إنتر ميلان، متصدر الدوري الإيطالي، اليوم، الثلاثاء، تعرض لاعبه الدولي التركي هاكانها تشالهان أوغلو لإصابة في الساق اليسرى، من دون تحديد مدة غيابه بشكل رسمي، مكتفياً بالإشارة إلى أن حالته ستخضع للمتابعة الطبية خلال الأيام المقبلة.

وأوضح النادي في بيان رسمي أن الفحوصات الطبية كشفت عن إصابة عضلية على مستوى العضلة النعلية اليسرى، مؤكداً أن الوضع سيُعاد تقييمه لاحقاً.

ولم يتطرق البيان إلى موعد عودة لاعب الوسط إلى الملاعب.

غير أن وسائل إعلام إيطالية، من بينها قناة “سكاي سبورت” وصحيفة “لا جازيتا ديلو سبورت”، رجحت ابتعاد هاكان تشالهان أوغلو عن المنافسات لمدة تقارب ثلاثة أسابيع، وهو ما قد يحرمه من المشاركة في نحو خمس مباريات، من بينها مواجهتان حاسمتان في ختام دور المجموعة الموحدة لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويُعد هاكان تشالهان أوغلو (31 عاماً) أحد أبرز عناصر إنتر هذا الموسم، بعدما ساهم بسبعة أهداف في الدوري، كان آخرها من ركلة جزاء خلال مواجهة القمة أمام نابولي التي انتهت بالتعادل 2-2 في الجولة العشرين.

ويحتل إنتر حالياً صدارة “سيري آ”، متقدماً بثلاث نقاط على غريمه ميلان وأربع نقاط على نابولي، مع مباراة مؤجلة سيخوضها الأربعاء أمام ليتشي ضمن الجولة السادسة عشرة.

أما قارياً، فيأتي الفريق في المركز السادس ضمن ترتيب المجموعة الموحدة لدوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة من ست مباريات، علماً أنه تعرض لهزيمتين متتاليتين في الجولتين الأخيرتين، رغم وصوله إلى النهائي في نسختي 2023 و2025.