مصطفي مدبولي: سكن لكل المصريين وفرت 4 ملايين فرصة عمل للشباب
مي عبد الحميد: دعم وحدات الإسكان الاجتماعي يتراوح بين 50 – 60 % من قيمة الوحدة
مدبولي: أسعد لحظات حياتي عند تسليم الحاصلين على الوحدات السكنية عقودهم
هل يجوز مقاطعة الإخوة بسبب تقصيرهم في برّ الأم؟.. أمين الإفتاء يجيب
الفريق أسامة ربيع: حركة الملاحة بقناة السويس منتظمة ولم تتأثر بجنوح السفينة FENER
مصر ترحب بقرار الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف جماعة الإخوان المسلمين "كيان إرهابي عالمي"
جبريل الرجوب: الرياضة الفلسطينية فقدت مئات الشهداء والجرحى والمعتقلين
هل يجوز شراء الذهب بالتقسيط؟.. أمين الإفتاء: مباح شرعا في حالة واحدة
مدبولي: «سكن لكل المصريين» الأقرب إلى قلبي.. والرئيس السيسي صاحب الحلم الأول للمشروع
نصفه خضروات وفاكهة .. الصحة تعلن تغييرًا جذريًا في الهرم الغذائي للمصريين
مدبولي: المواطن لمس تحسنا حقيقيا في جودة الحياة عبر مشروعات الإسكان
ليندسي جراهام: لا قوات أمريكية برية في إيران .. لكن الضربة قادمة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

شيله من على الشاحن.. أفشة في الإسكندرية لإتمام صفقة الاتحاد

افشة
افشة
يمنى عبد الظاهر

كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن اقتراب انتقال محمد مجدي «أفشة» لاعب النادي الأهلي إلى صفوف الاتحاد السكندري خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقال فايق إن اللاعب في طريقه بالفعل إلى محافظة الإسكندرية عبر طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، من أجل إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالصفقة، والتوقيع الرسمي، ثم الخضوع لجلسة تصوير تمهيدًا للإعلان عن انضمامه لزعيم الثغر.

وأضاف الإعلامي إبراهيم فايق أن الصفقة تمت على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر بنسبة 100%، مشيرًا إلى أن الأهلي وافق على خروج اللاعب خلال فترة الانتقالات الحالية.

واختتم فايق تصريحاته قائلاً:

🔋 «شيله من على الشاحن».. أفشة اتحادي، على أن يتم الإعلان الرسمي خلال ساعات قليلة

ودع نجم الاهلي محمد مجدي أفشة جماهير الاهلي بكلمات مؤثرة  بعد أنباء انتقاله إلى صفوف الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتب أفشة :الرحلة فيها حاجات كثير حلوة عشناها مع بعض . من افريقيا للدوري لبطولات العالم . كور كثيرة راحت وجات واحدة لبست غيرت تاريخ كبير وواحدة قلشت طيرت فلوس كثير برضه كل ده مش مهم . 

وتابع :المهم ان عشت طول عمري محبوب ومتشال ع الراس من اعظم جمهور في الدنيا . انا بسيط وبحب اكون سهل وواضح عايز اقولكم هتوحشوني جدا.

وأضاف: اتمني میکنش وداع دائم يبقي مؤقت ل فترة قصيرة . ارجع فيها زي الاول واكثر بحب جمهور الأهلي كثير.

 واختتم :مش هقول مع السلامة . هقول الي لقاء قريب تاني باذن الله . جمهور الاهلي من كل قلبي شكرا علي الى فات وعلى الى جاى.
 

اقتراب انتقال محمد مجدي «أفشة أفشة لاعب النادي الأهلي الاتحاد السكندري نجم الاهلي

أرشيفية

اعترافات صادمة لـ 6 سيدات متهمات بممارسة الأعمال المنافية للآداب

محمد صلاح

الملك.. قرار عاجل من ليفربول حول مستقبل محمد صلاح| ماذا حدث؟

مشغولات ذهبية

تراجع الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026

فضل صيام يوم 27 من رجب

فضل صيام يوم 27 من رجب.. اعرف موعده ولا تفوته لـ10 أسباب

موعد مباراة مصر والسنغال

بشرى للجماهير.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

منتخب مصر

اتفرج مجانا.. القنوات المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر والسنغال بأمم أفريقيا

منتخب مصر

قنوات مجانية ناقلة لمباراة مصر والسنغال بالتردد

حسام حسن

حسام حسن يكشف عن رسالته للاعبي المنتخب قبل لقاء السنغال

منتخب مصر

أحمد أبو مسلم: مواجهة السنغال أقوى من كوت ديفوار.. وزيادة التجانس أهم ما يميز منتخب مصر

افشة

شيله من على الشاحن.. أفشة في الإسكندرية لإتمام صفقة الاتحاد

بالصور

رفرفة العين المتكررة قد تكشف مشاكل صحية خفية.. متى تكون علامة خطر؟

رفرفة العين
رفرفة العين
رفرفة العين

نصائح لمرضى الجيوب الأنفية للوقاية من الأعراض خلال العواصف الترابية

نصائح لمرضى الجيوب الأنفية خلال العاصفة الترابية
نصائح لمرضى الجيوب الأنفية خلال العاصفة الترابية
نصائح لمرضى الجيوب الأنفية خلال العاصفة الترابية

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري
رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري
رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

مسلسلات رمضان 2026 | حكاية نرجس .. التفاصيل الكاملة والقنوات العارضة

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

فيلم The Mummy

الإعلان التشويقي لفيلم The Mummy من بطولة مي الغيطي| فيديو

إسراء عبدالمطلب مذيعة صدى البلد

كل شيء يتجمد .. أقل درجة حرارة في تاريخ الكرة الأرضية

إسراء عبدالمطلب مذيعة صدى البلد

حقيقة تعليق امتحانات منتصف العام بسبب العاصفة الترابية

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

