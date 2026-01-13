شيله من على الشاحن.. أفشة في الإسكندرية لإتمام صفقة الاتحاد

كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن اقتراب انتقال محمد مجدي «أفشة» لاعب النادي الأهلي إلى صفوف الاتحاد السكندري خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقال فايق إن اللاعب في طريقه بالفعل إلى محافظة الإسكندرية عبر طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، من أجل إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالصفقة، والتوقيع الرسمي، ثم الخضوع لجلسة تصوير تمهيدًا للإعلان عن انضمامه لزعيم الثغر.

وأضاف الإعلامي إبراهيم فايق أن الصفقة تمت على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر بنسبة 100%، مشيرًا إلى أن الأهلي وافق على خروج اللاعب خلال فترة الانتقالات الحالية.

واختتم فايق تصريحاته قائلاً:

🔋 «شيله من على الشاحن».. أفشة اتحادي، على أن يتم الإعلان الرسمي خلال ساعات قليلة

ودع نجم الاهلي محمد مجدي أفشة جماهير الاهلي بكلمات مؤثرة بعد أنباء انتقاله إلى صفوف الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتب أفشة :الرحلة فيها حاجات كثير حلوة عشناها مع بعض . من افريقيا للدوري لبطولات العالم . كور كثيرة راحت وجات واحدة لبست غيرت تاريخ كبير وواحدة قلشت طيرت فلوس كثير برضه كل ده مش مهم .

وتابع :المهم ان عشت طول عمري محبوب ومتشال ع الراس من اعظم جمهور في الدنيا . انا بسيط وبحب اكون سهل وواضح عايز اقولكم هتوحشوني جدا.

وأضاف: اتمني میکنش وداع دائم يبقي مؤقت ل فترة قصيرة . ارجع فيها زي الاول واكثر بحب جمهور الأهلي كثير.

واختتم :مش هقول مع السلامة . هقول الي لقاء قريب تاني باذن الله . جمهور الاهلي من كل قلبي شكرا علي الى فات وعلى الى جاى.

