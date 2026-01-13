أفشة يودع زملاؤه في مران الأهلي اليوم.. اعرف السبب

كشف الإعلامي أحمد حسن عن مفاجأة بشأن اللاعب محمد مجدي أفشة.

انتقال افشة

وكتب أحمد حسن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"مصدر في الأهلي:أفشة ودع زملاؤه في مران اليوم واللاعب ينضم لتدريبات الاتحاد السكندري خلال أيام".

وكان قدكشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق موقف الاهلي من رحيل نجم الفريق محمد مجدي أفشة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن :مصدر: توروب لم يطلب رحيل أفشة في يناير لكن اللاعب هو من طلب الخروج معارا للحصول على فرصة المشاركة بشكل أساسي.

وعاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لتدريباته عصر اليوم الإثنين على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك عقب انتهاء الراحة السلبية التي ‏حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة.‏

وحرص ييس توروب، المدير الفني للفريق، على عقد محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق فقرات المران الجماعي.‏

وخاض اللاعبون فقرات بدنية وفنية متنوعة، في إطار التحضير لمواجهة فريق طلائع الجيش يوم الخميس المقبل ضمن منافسات ‏الجولة المقبلة لبطولة كأس عاصمة مصر.‏

وشهد مران فريق الأهلي مفاجأت تضمنت في إنتظام التونسي محمد علي بن رمضان بعد أنتهاء مهمته مع منتخب بلاده في بطولة أمم افريقيا المقامه حاليا في المغرب.

وذكر المركز الإعلامي للاهلي المصري اليوم الأثنين أن بن رمضان عاد مؤخرا وفق الموعد وشارك رمضان في المران الذي خاضه الفريق استعدادًا لمباراة طلائع الجيش والمحدد لها الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة ‏المقبلة لبطولة كأس عاصمة مصر.