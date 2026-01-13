قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير التعليم يصدر كتابًا دوريًا بشأن تكليف معلمي الدفعة الثانية من المبادرة الرئاسية "١٠٠٠ مدير مدرسة"
مدبولي: سكن لكل المصريين من أقرب المشروعات إلى قلبي
أوبتا تتوقع الفائز من مواجهة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم إفريقيا
دعاء السيدة زينب لأهل مصر .. كلمات اشتملت الخير كله فماذا قالت؟
وفاة سكوت آدامز مبتكر ديلبرت بعد مضاعفات مرض السرطان
محدش فيكم بيتأثر بالإصابات | الدردير يوجّه رسالة صادمة لمنتخب السنغال قبل لقاء مصر
وزير الإٍسكان: التوسع في إنشاء مشاريع الإسكان الإجتماعي بالمدن الجديدة
طيّرت فلوس كتير | أفشة يودع جماهير الأهلي بمنشور غير متوقع
فوز مصر برئاسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب
«سكن لكل المصريين» يمكّن 686 ألف أسرة من الحصول على وحدات سكنية
واشنطن تلوح بالتصعيد .. البرنامج النووي الإيراني هدف محتمل
البنك الدولي: نؤكد التزامنا بدعم مبادرة سكن لكل المصريين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

حسام حسن : من يصل إلى هذه المرحلة في البطولة معدّ نفسه جيدا

حسام حسن
حسام حسن
علا محمد

كشف حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، جاهزية الفراعنة لمواجهة منتخب السنغال، في اللقاء المقررة إقامته غدًا ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا بالمغرب.

وقال حسام حسن، خلال المؤتمر الصحفي قبل اللقاء،من يصل إلى هذه المرحلة في البطولة يكون بطبيعة الحال قد أعد نفسه جيدًا، ومنتخب مصر معتاد على المشاركة في مثل هذه البطولات والمنافسة عليها... نكن كل الاحترام والتقدير لمنتخب السنغال ولأي منافس نواجهه، فلكل فريق أسلوبه وطريقته في الاستعداد للمنافسات.

وتحدث المدير الفني عن أهمية المدرب الوطني، قائلًا: «المدرب الوطني هو الأفضل للمنتخبات، ومعظم بطولات مصر القارية تحققت تحت قيادة مدربين وطنيين مثل محمود الجوهري وحسن شحاتة»، مؤكدًا دعمه لمنح الفرصة للمدربين الوطنيين في أفريقيا، ومشيدًا بتجربة وليد الركراكي مع المنتخب المغربي.

وشدد حسام حسن على أن منتخب السنغال لا يمثل عقدة لمنتخب مصر، مؤكدًا: «نحن أبطال أمم أفريقيا 7 مرات، ولا يوجد شيء اسمه عقدة في كرة القدم»، مضيفًا أنه لا يلتفت للانتقادات، وأن الضغوط أمر معتاد، كما أن أي استفزازات أو فيديوهات تحفيزية تزيد من دوافع اللاعبين قبل المباريات.

وأعرب المدير الفني عن فخره بتاريخ مصر في البطولة القارية، مشيرًا إلى أنه توّج باللقب ثلاث مرات كلاعب، كما وجه الشكر إلى المغرب على حسن التنظيم والبنية التحتية المميزة.

وأكد أن القارة الأفريقية تزخر بالمواهب الكبيرة التي لا تقل عن اللاعبين الأوروبيين، مشيرًا إلى أن المنافسة بين محمد صلاح وساديو مانيه نموذج مشرف للكرة العربية والأفريقية.

