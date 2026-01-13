كيف يلعب منتخب مصر أمام السنغال؟ نجوم الكرة يقدمون الخطة السحرية لخطف بطاقة التأهل لنهائى أمم أفريقيا 2025

تستعد جماهير المصرية لمتابعة قمة كروية مرتقبة تجمع منتخب مصر مع منتخب السنغال غدًا الأربعاء في نصف نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 في مواجهة تعد من أصعب الاختبارات للفراعنة هذا الموسم.

يدخل منتخب مصر اللقاء بعد الأداء المميز أمام كوت ديفوار في ربع النهائي حيث أبرزت روح الانضباط والتكتيك المتوازن تحت قيادة المدير الفني حسام حسن الذي يطمح لاستغلال خبرة لاعبيه وقدرتهم على التعامل مع المباريات الكبرى.

وأكد نجوم الكرة المصرية السابقون أن مفتاح المباراة يكمن في الانضباط الدفاعي وتقليل المساحات أمام السنغال الذي يمتلك لاعبين سريع الحركة وأقوياء بدنيًا.

السنغال أقوى من كوت ديفوار

أكد سمير كمونة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق أن المدير الفني للمنتخب حسام حسن يستحق الإشادة بعد الأداء المتميز للفراعنة في البطولة.

وقال كمونة إن المنتخب ظهر بروح قتالية عالية وانضباط تكتيكي واضح وهو ما يعكس شخصية المدرب القوية داخل الملعب.

وأضاف أن منتخب السنغال يمثل تحديًا أكبر من كوت ديفوار بسبب قوته البدنية وسرعته ولكنه أعرب عن تفاؤله بقدرة الفراعنة على تحقيق الفوز.

وقال: «متفائل بفوز مصر وأتمنى أن تحسم المباراة دون وقت إضافي أو ركلات ترجيح».

صلاح ومرموش الفانوس السحري

من جانبه تحدث بشير التابعي نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق عن قدرة حسام حسن على صناعة الفارق في المباريات الكبرى مشيرًا إلى أن السنغال منتخب مستقر وقوي لكنه أشار إلى أن الفراعنة يمتلكون أسلحة هجومية لا تتوفر للخصوم.

وقال التابعي : " حسام حسن مدرب قوي ومؤثر وشخصيته وخبراته تصنع الفارق في المواجهات الكبرى".

وأضاف: " محمد صلاح وعمر مرموش يمثلان الفانوس السحري للمنتخب قادران على حسم أي مباراة صعبة في اللحظات الحاسمة".

وختم بشير تصريحاته بالثقة الكاملة في قدرة مصر على تجاوز السنغال والتأهل إلى النهائي.

تقليل المساحات هو مفتاح الفوز

من جانبه ركز حسام عاشور نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق على أهمية ضبط المساحات داخل الملعب .

وقال : " كل خط في الفريق يجب أن يمتلك قائدًا يتواصل باستمرار مع زملائه هذا يسهل مهمة لاعبي وسط الملعب ويقلل الجهد البدني".

وأشار عاشور إلى أن الاعتماد على خمسة مدافعين وثنائي ارتكاز في وسط الملعب كما اعتمد حسام حسن أمام كوت ديفوار يساعد في غلق المساحات مبكرًا مع ضرورة ثبات لاعبي الوسط وعدم الاندفاع وأضاف: " التحول السريع من الدفاع للهجوم سيكون السلاح الحقيقي أمام السنغال" .

كما قدم عاشور نصائح محددة لحمدي فتحي ومروان عطية مطالبًا إياهما بتضييق المساحات واللعب السهل والسريع مؤكدًا أن تسجيل هدف مبكر سيعطي الفراعنة أفضلية واضحة في مجريات اللقاء وأشار إلى احتمال مشاركة خالد صبحي لتعزيز الجبهة اليسرى دفاعيًا.

التنظيم الدفاعي سلاح مصر

وأكد وليد صلاح عبد اللطيف نجم الزمالك السابق على ضرورة الانضباط التكتيكي للفراعنة أمام منتخب السنغال مشيرًا إلى أن الاعتماد على خمسة مدافعين يصعب مهمة المنافس ويدفعه للاعتماد على الكرات الثابتة بدلًا من الاختراق من العمق.

وأضاف عبد اللطيف أن الفريق سيخوض المباراة بنفس الطريقة والتشكيل الذي لعب به مباراة كوت ديفوار مع التركيز على استغلال الهجمات والحفاظ على الكرة لتجنب الهجمات المرتدة السريعة.

وأوضح أن عدم الاعتماد على مهاجم صريح يتماشى مع فلسفة حسام حسن في اللعب بالكرة الأرضية والهجمات السريعة مؤكدًا أن الالتزام بالخطة والهدوء في بناء الهجمات سيكون مفتاح عبور الفراعنة إلى النهائي.