وزيرة الدفاع الأيرلندية تزور معبر رفح وتؤكد دعم الجهود الإنسانية في غزة
الموت صقيعًا في غزة.. وفاة طفل رضيع في دير البلح وسط كارثة إنسانية متفاقمة
وصول وزيرة خارجية أيرلندا للعريش لمتابعة المساعدات المقدمة لغزة
انخفضت 1.1%.. الصادرات المصرية تسجل 4.17 مليار دولار خلال أكتوبر 2025
الكيلو بـ 68 جنيها.. أسعار الفراخ والبيض اليوم
اليوم.. ثقافة الشيوخ تناقش خطة تطوير الإعلام المصري
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026| فيديو
الاستخبارات الإيرانية: اعتقال خلايا إرهابية مدعومة من الاحتلال في زاهدان
الأمم المتحدة: ارتفاع حالات سوء التغذية الحاد في غزة إلى 95 ألف
إسبانيا تستدعي سفير إيران لديها على خلفية قمع الاحتجاجات
فصل التيار الكهربائي عن منطقة النعناعية بشبين القناطر لهذا السبب
الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف موعد انتهاء العواصف والجو المتقلب.. تفاصيل
رياضة

اليوم.. منتخب مصر يختتم استعداداته لمباراة السنغال في نصف نهائي أمم إفريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر
إسلام مقلد

يختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تحضيراته النهائية استعدادًا لمواجهة نظيره السنغالي، في اللقاء المرتقب الذي يجمع المنتخبين ضمن منافسات الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، المقامة حاليًا بالمغرب، وذلك في مواجهة تحمل طابعًا خاصًا بالنظر إلى تاريخ الصدامات بين الطرفين ولقيمتهما القارية.

ومن المقرر أن يؤدي المنتخب الوطني مرانًا خفيفًا اليوم على أحد ملاعب التدريب الفرعية بمدينة طنجة، التي يستضيف ملعبها الرئيسي مباراة مصر والسنغال مساء غد الأربعاء، وذلك في إطار البرنامج التدريبي الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة حسام حسن لتجهيز اللاعبين بدنيًا وذهنيًا قبل المواجهة الحاسمة.

وصول بعثة منتخب مصر إلى طنجة

كانت بعثة منتخب مصر قد وصلت مساء أمس الإثنين إلى مطار مدينة طنجة المغربية، قادمة من مدينة أغادير، وسط استقبال وترحيب من اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية، في إطار الاستعداد لخوض مباراة الدور نصف النهائي أمام منتخب أسود التيرانجا.

تدريب بمدينة أغادير

وقبل الانتقال إلى طنجة، خاض المنتخب الوطني تدريبه الأخير بمدينة أغادير مساء الإثنين، على أن يختتم اليوم تدريباته في طنجة، في محاولة للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية الفنية والبدنية قبل لقاء السنغال.

مشاركة جميع اللاعبين

وشهد مران منتخب مصر مشاركة جميع اللاعبين، باستثناء محمد حمدي، الذي غادر البعثة أمس متوجهًا إلى ألمانيا، من أجل الخضوع لجراحة في الرباط الصليبي، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مشوار البطولة.

وحضر مران المنتخب في أغادير هاني أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف العام على المنتخب الأول، إلى جانب حمادة الشربيني ومصطفى أبو زهرة ومحمد أبو حسين ووليد درويش، أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، في دعم واضح للجهاز الفني واللاعبين قبل المواجهة المصيرية.

موعد مباراة منتخب مصر والسنغال

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر والسنغال غدًا الأربعاء الموافق 14 يناير الجاري، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث تنطلق صافرة اللقاء في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط ترقب جماهيري وإعلامي كبير داخل وخارج القارة الإفريقية.

وعلى مستوى تاريخ المواجهات، سبق أن التقى منتخبا مصر والسنغال في 15 مواجهة سابقة بمختلف البطولات القارية والعالمية، نجح خلالها منتخب مصر في تحقيق 7 انتصارات، مقابل 6 انتصارات للمنتخب السنغالي، بينما حسم التعادل مباراتين فقط.

وسجل لاعبو منتخب مصر 9 أهداف في شباك أسود التيرانجا، في حين أحرز المنتخب السنغالي 7 أهداف في مرمى الفراعنة، وهو ما يعكس التقارب الكبير في المستوى والندية التي تميز مواجهات المنتخبين عبر التاريخ.

وعلى صعيد بطولة كأس الأمم الإفريقية تحديدًا، فقد اقتصرت مواجهات مصر والسنغال في البطولة القارية على خمس مباريات فقط، جاءت نتائجها متباينة، حيث تعود أول مواجهة بين المنتخبين في أمم إفريقيا إلى نسخة عام 1986، عندما التقيا في دور المجموعات، وانتهت المباراة بفوز منتخب السنغال بهدف دون مقابل.

منتخب مصر منتخب السنغال السنغال بطولة كأس الأمم الإفريقية كأس الأمم الإفريقية مباراة مصر والسنغال

حالة الطقس

بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. موعد انتهاء العاصفة الترابية

الدواجن

هبوط قوي في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف بكام

حالة الطقس

هذه المدينة تسجل "صفر".. والأرصاد تُحذر: موجة برد شديدة وأمطار رعدية غدا

شيرين

معروف مين ورا كل ده.. تعليق مفاجئ من شقيق شيرين عبد الوهاب على أزمتها الأخيرة

مشغولات ذهبية

قفزات قوية .. مفاجاة في أسعار الذهب في مصر

السنغال

بيان عاجل من الاتحاد السنغالي قبل مواجهة مصر في أمم إفريقيا

الدواجن والبيض

هتشتريها بكام؟.. تراجع سريع في أسعار الدواجن بالأسواق

تراجع سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 12 يناير 2026 وعيار 21 يخسر 10 جنيهات

تراجع سعر الذهب اليوم في مصر الإثنين 12 يناير 2026.. وعيار 21 يخسر 10 جنيهات

أرشيفية

بتعرف رجالة| اعترافات مثيرة للمتهم بإنهاء حياة زوجته في جسر السويس

أرشيفية

حامل في توأم | نظر استئناف عامل متهم بقتل زوجته على حكم إعدامه

المستشار وجدى عبد المنعم

تفاصيل محاكمة 213 متهما بقضية "خلية النزهة"

بالصور

ندى كوسا ملكة جمال لبنان تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جريئة

ملكة جمال لبنان 2024
ملكة جمال لبنان 2024
ملكة جمال لبنان 2024

نورهان منصور تتجول بشوارع تركيا بإطلالة شتوية

نورهان منصور تخطف الأنظار فى تركيا
نورهان منصور تخطف الأنظار فى تركيا
نورهان منصور تخطف الأنظار فى تركيا

الطقس اليوم.. تقلبات مفاجئة ونصائح ذهبية لحماية صحتك طوال اليوم

الطقس اليوم يحذر: تقلبات مفاجئة ونصائح ذهبية لحماية صحتك طوال اليوم
الطقس اليوم يحذر: تقلبات مفاجئة ونصائح ذهبية لحماية صحتك طوال اليوم
الطقس اليوم يحذر: تقلبات مفاجئة ونصائح ذهبية لحماية صحتك طوال اليوم

طبيب يقدم روشتة لمرضى حساسية الصدر مع العواصف وتقلبات الجو

طبيب يقدم روشتة لمرضى حساسية الصدر مع تقلبات الجو
طبيب يقدم روشتة لمرضى حساسية الصدر مع تقلبات الجو
طبيب يقدم روشتة لمرضى حساسية الصدر مع تقلبات الجو

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

