اليوم.. منتخب مصر يختتم استعداداته لمباراة السنغال في نصف نهائي أمم إفريقيا

يختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تحضيراته النهائية استعدادًا لمواجهة نظيره السنغالي، في اللقاء المرتقب الذي يجمع المنتخبين ضمن منافسات الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، المقامة حاليًا بالمغرب، وذلك في مواجهة تحمل طابعًا خاصًا بالنظر إلى تاريخ الصدامات بين الطرفين ولقيمتهما القارية.

ومن المقرر أن يؤدي المنتخب الوطني مرانًا خفيفًا اليوم على أحد ملاعب التدريب الفرعية بمدينة طنجة، التي يستضيف ملعبها الرئيسي مباراة مصر والسنغال مساء غد الأربعاء، وذلك في إطار البرنامج التدريبي الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة حسام حسن لتجهيز اللاعبين بدنيًا وذهنيًا قبل المواجهة الحاسمة.

وصول بعثة منتخب مصر إلى طنجة

كانت بعثة منتخب مصر قد وصلت مساء أمس الإثنين إلى مطار مدينة طنجة المغربية، قادمة من مدينة أغادير، وسط استقبال وترحيب من اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية، في إطار الاستعداد لخوض مباراة الدور نصف النهائي أمام منتخب أسود التيرانجا.

تدريب بمدينة أغادير

وقبل الانتقال إلى طنجة، خاض المنتخب الوطني تدريبه الأخير بمدينة أغادير مساء الإثنين، على أن يختتم اليوم تدريباته في طنجة، في محاولة للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية الفنية والبدنية قبل لقاء السنغال.

مشاركة جميع اللاعبين

وشهد مران منتخب مصر مشاركة جميع اللاعبين، باستثناء محمد حمدي، الذي غادر البعثة أمس متوجهًا إلى ألمانيا، من أجل الخضوع لجراحة في الرباط الصليبي، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مشوار البطولة.

وحضر مران المنتخب في أغادير هاني أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف العام على المنتخب الأول، إلى جانب حمادة الشربيني ومصطفى أبو زهرة ومحمد أبو حسين ووليد درويش، أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، في دعم واضح للجهاز الفني واللاعبين قبل المواجهة المصيرية.

موعد مباراة منتخب مصر والسنغال

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر والسنغال غدًا الأربعاء الموافق 14 يناير الجاري، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث تنطلق صافرة اللقاء في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط ترقب جماهيري وإعلامي كبير داخل وخارج القارة الإفريقية.

وعلى مستوى تاريخ المواجهات، سبق أن التقى منتخبا مصر والسنغال في 15 مواجهة سابقة بمختلف البطولات القارية والعالمية، نجح خلالها منتخب مصر في تحقيق 7 انتصارات، مقابل 6 انتصارات للمنتخب السنغالي، بينما حسم التعادل مباراتين فقط.

وسجل لاعبو منتخب مصر 9 أهداف في شباك أسود التيرانجا، في حين أحرز المنتخب السنغالي 7 أهداف في مرمى الفراعنة، وهو ما يعكس التقارب الكبير في المستوى والندية التي تميز مواجهات المنتخبين عبر التاريخ.

وعلى صعيد بطولة كأس الأمم الإفريقية تحديدًا، فقد اقتصرت مواجهات مصر والسنغال في البطولة القارية على خمس مباريات فقط، جاءت نتائجها متباينة، حيث تعود أول مواجهة بين المنتخبين في أمم إفريقيا إلى نسخة عام 1986، عندما التقيا في دور المجموعات، وانتهت المباراة بفوز منتخب السنغال بهدف دون مقابل.