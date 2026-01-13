شبانة: مدرب كوت ديفوار كان مرعوبًا من منتخب مصر والانتصار كان موجعًا

أكد الإعلامي محمد شبانة أن انتصار منتخب مصر على كوت ديفوار ترك أثرًا قويًا داخل معسكر المنتخب الإيفواري، مشيرًا إلى حالة الارتباك التي ظهرت بوضوح على المدير الفني إيمرس فاي خلال المباراة.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» المذاع على قناة CBC، إن مدرب كوت ديفوار بدا “مرعوبًا” من منتخب مصر، موضحًا أن تاريخه أمام الفراعنة مليء بالخسائر، سواء حين كان لاعبًا وشارك أمام مصر في بطولتي أمم إفريقيا 2006 و2008، أو لاحقًا في مسيرته التدريبية.

وأضاف أن إيمرس فاي افتقد للروح الرياضية عقب اللقاء، بعدما رفض مصافحة ياسر إبراهيم، مؤكدًا أن تصرفاته وتصريحاته جاءت نتيجة “العقدة” التي صنعها له منتخب مصر على مدار السنوات الماضية.

وشدد شبانة على أن فوز منتخب مصر لم يكن بهدف واحد فقط، قائلًا: “مصر كسبت كوت ديفوار 3 مش هدف واحد”، موضحًا أن الهدفين اللذين سُجلا في شباك الفراعنة جاء الأول عن طريق خطأ ذاتي، بينما جاء الهدف الثاني من مخالفة غير صحيحة ضد محمد الشناوي.

واختتم شبانة تصريحاته بالتأكيد على أن انتصار منتخب مصر كان موجعًا لكوت ديفوار، مشيرًا إلى أن الأداء القوي للفراعنة عكس شخصية المنتخب وقدرته على فرض سيطرته أمام المنتخبات الكبرى في القارة الإفريقية.