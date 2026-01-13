قنوات مجانية ناقلة لمباراة مصر والسنغال بالتردد

يستعد منتخب مصر الوطني لخوض مواجهة حاسمة أمام نظيره السنغالي، غدًا الأربعاء، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة حاليًا في المغرب.

المباراة تأتي بعد مشوار قوي للفراعنة في البطولة، حيث أثبت المنتخب قوته وتماسكه في الأدوار الماضية.

القنوات المفتوحة لمباراة منتخب مصر والسنغال

لمتابعة اللقاء عبر القنوات المفتوحة، يمكن للجماهير العربية ضبط أجهزة استقبالهم على الترددات التالية:

القناة الجزائرية الأرضية على نايل سات: التردد 11680، الاستقطاب أفقي (H)، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ ⅔.

على نايل سات: التردد 11680، الاستقطاب أفقي (H)، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ ⅔. القناة المغربية الأرضية: التردد 11157، الاستقطاب رأسي (V)، معدل الترميز 27500، معدل تصحيح الخطأ 4/3.



محمد صلاح ومرموش

يواصل محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم ونجم ليفربول الإنجليزي، وعمر مرموش هداف الفراعنة ومنتخب مانشستر سيتي، قيادة هجوم المنتخب في اللقاء المرتقب.

المدير الفني للفراعنة، حسام حسن، قرر الاستمرار بالاعتماد على الثنائي صلاح ومرموش في قيادة الخط الأمامي، بعدما أثبتا فعاليتهما في المباريات السابقة، لا سيما في مواجهة كوت ديفوار في ربع النهائي، حيث سجل كل منهما هدفًا ضمن الثلاثية التي قادت الفراعنة للفوز 3-2 والتأهل إلى نصف النهائي.

المنتخب المصري يسعى لمواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية في البطولة وتحقيق الحلم بالوصول إلى المباراة النهائية، في مواجهة تتسم بالقوة والندية أمام منتخب السنغال الذي قدم أداءً مميزًا في البطولة أيضًا، ويعد من أبرز المرشحين للتتويج باللقب.