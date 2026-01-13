قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وسط أنباء عن مقتل 505 متظاهر بإيران.. عراقجي: سنحمي سيادتنا من أي عدو
شوبير يكشف عن تحول مفاجئ في ملف تجديد أليو ديانج مع الأهلي
قنوات مجانية ناقلة لمباراة مصر والسنغال بالتردد
حماس: الاحتلال يرتكب أبشع أنواع الإبادة بارتقاء الشهداء من المرض والبرد
اخماد حريق معهد خدمة اجتماعية بالإسكندرية وقرار عاجل بشأن الامتحانات
شوبير يحذر لاعبى المنتخب قبل مواجهة السنغال في نصف نهائى أفريقيا
نهاية سريعة لتجربة تشابي ألونسو مع ريال مدريد.. ماذا قدم المدرب مع الملكي وماذا قال النجوم فى ليلة وداعه؟
إجراء قرعة الدور التمهيدي لتصفيات أمم أفريقيا 2027 اليوم في الرباط
حافظوا على أرواحكم.. تحذير شديد اللهجة من الجيش السوري لتنظيم قسد
عيار 21 وصل إلى 6084.. سعر الذهب بالمصنعية الآن
غزة تواجه شتاء قاسيا.. كارثة إنسانية تقترب مع موجة جديدة من الأمطار
وزير الخارجية: مصر ماضية نحو مركز عالمي في مجال الهيدروجين الأخضر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال في كأس أمم أفريقيا 2025

منتخب مصر
منتخب مصر
إسراء أشرف

حجز منتخب مصر الأول لكرة القدم بطاقة العبور إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، التي تستضيفها المملكة المغربية، بعدما قدم مباراة قوية في الدور ربع النهائي.

وشهد ملعب أغادير، مساء السبت الماضي، مواجهة مثيرة جمعت بين منتخب مصر ونظيره كوت ديفوار، ضمن منافسات ربع نهائي البطولة القارية، وانتهت بفوز الفراعنة بنتيجة 3-2.

وسجل أهداف منتخب مصر كل من عمر مرموش، ورامي ربيعة، ومحمد صلاح، بينما جاءت ثنائية منتخب كوت ديفوار عن طريق أحمد فتوح بالخطأ في مرماه، واللاعب جيلا دوي.

وبهذا الانتصار، يواصل المنتخب المصري مشواره في البطولة، ليضرب موعدًا مرتقبًا مع منتخب السنغال في الدور نصف النهائي، في مواجهة قوية تحدد أحد طرفي النهائي.

موعد مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025

من المقرر أن تُقام مباراة مصر والسنغال غدًا، الأربعاء 14 يناير 2026، على أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال في كأس أمم أفريقيا 2025

تحصل قنوات “بي إن سبورتس”، على حقوق بث مباريات كأس الأمم الأفريقية. 

وقد حددت قناة beIN Sports MAX1، لإذاعة مباراة مصر والسنغال.

موعد مباراة مصر والسنغال منتخب مصر مصر السنغال كأس أمم أفريقيا أمم أفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

هبوط قوي في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف بكام

حالة الطقس

بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. موعد انتهاء العاصفة الترابية

شيرين

معروف مين ورا كل ده.. تعليق مفاجئ من شقيق شيرين عبد الوهاب على أزمتها الأخيرة

مشغولات ذهبية

قفزات قوية .. مفاجاة في أسعار الذهب في مصر

السنغال

بيان عاجل من الاتحاد السنغالي قبل مواجهة مصر في أمم إفريقيا

الدواجن والبيض

هتشتريها بكام؟.. تراجع سريع في أسعار الدواجن بالأسواق

مشغولات ذهبية

تراجع الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026

حالة الطقس اليوم

البسوا كمامة.. حالة الطقس اليوم

ترشيحاتنا

وزارة التضامن

وزيرة التضامن: استمرار إيقاف منح تراخيص "دور الأيتام" لمدة عام

الخدمات البيطرية

1.7 مليون رأس ماشية وطائر.. الزراعة: 2923 قافلة بيطرية مجانية لخدمة 2616 قرية خلال 2025

القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى ليلة الإسراء والمعراج

القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى ليلة الإسراء والمعراج

بالصور

طاجن البطاطس.. أكلة بيتي بطعم زمان وخطوات مضمونة للنجاح

طاجن البطاطس
طاجن البطاطس
طاجن البطاطس

وسط أجواء من الفرحة.. صبحي خليل يحتفل بخطوبة ابنته جيهان

العروسين ابنة صبحي خليل والمخرج ثائر الصرفي
العروسين ابنة صبحي خليل والمخرج ثائر الصرفي
العروسين ابنة صبحي خليل والمخرج ثائر الصرفي

القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى ليلة الإسراء والمعراج

القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى ليلة الإسراء والمعراج
القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى ليلة الإسراء والمعراج
القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى ليلة الإسراء والمعراج

سعر سيارة جيب رانجلر 2026 بعد خفض أسعارها

جيب رانجلر
جيب رانجلر
جيب رانجلر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

المزيد