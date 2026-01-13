شوبير: مشهد وداع بعثة منتخب مصر في أغادير يعكس محبة كبيرة

أشاد الإعلامي أحمد شوبير بالمشهد الإنساني المؤثر الذي رافق مغادرة بعثة منتخب مصر الوطني لكرة القدم مقر إقامتها في مدينة أغادير المغربية، قبل التوجه إلى طنجة استعدادًا لمواجهة السنغال غدًا.

وأضاف شوبير، خلال برنامجه الإذاعي مع شوبير على راديو “أون سبورت أف. أم”، أن منتخب مصر وصل إلى مدينة طنجة أمس "الاثنين" عقب خوضه مرانه الأخير في أغادير، مشيرًا إلى أن لحظات الوداع داخل الفندق عكست حالة من التقدير والمحبة المتبادلة بين البعثة المصرية والعاملين بالمكان.

وأكد شوبير أن العاملين في الفندق اصطفوا في ممر شرفي لتحية لاعبي المنتخب وأعضاء الجهازين الفني والإداري، في لفتة لاقت تقديرًا كبيرًا من الجميع، مؤكدًا أن حسن المعاملة والاهتمام بتلبية جميع احتياجات البعثة كانا محل إشادة واسعة.

وختم أن عددًا من لاعبي المنتخب تأثروا بالمشهد، في ظل الأجواء الودية والدعم المعنوي الذي لمسه الفريق طوال فترة الإقامة، حيث تعامل العاملون مع البعثة بروح أسرية خالصة، مع توجيه الدعوات بالتوفيق للمنتخب في مهمته المقبلة.