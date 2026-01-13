منتخب مصر يتفقد أرضية ملعب مباراة السنغال

تفقد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام حسن وإبراهيم حسن أرضية استاد الملعب الكبير -ابن بطوطة -المستضيف لمباراة مصر والسنغال المقرر لها السابعة مساء غد - بتوقيت القاهرة - في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة بالمغرب.

تصريحات حسام حسن

أكد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، جاهزية الفراعنة لمواجهة منتخب السنغال، في اللقاء المقررة إقامته غدًا ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا بالمغرب، مشددًا على ثقته الكبيرة في لاعبيه وقدرتهم على الوصول إلى المباراة النهائية.

وقال حسام حسن، خلال المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إن منتخب مصر اعتاد على التواجد في الأدوار الحاسمة، موضحًا: «منتخب مصر كبير ووصلنا لهذا الدور مرات عديدة، ولاعبونا اعتادوا على مثل هذه المباريات».

نحترم منتخب السنغال

وأضاف المدير الفني: «نحترم منتخب السنغال جيدًا، وندرك أنه يمتلك أفضلية اللعب على ملعبه والحصول على راحة أطول بـ24 ساعة، لكننا جاهزون للفوز»، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني درس المنافس بشكل جيد ووقف على نقاط القوة والضعف.

وأكد حسام حسن أن الحالة المعنوية للاعبين مرتفعة للغاية، موضحًا أن جميع عناصر المنتخب تبذل أقصى ما لديها من أجل الفوز على السنغال، ثم المنافسة على اللقب، مشيرًا إلى أن بطولة المغرب قوية للغاية في ظل تطور الكرة الأفريقية وقوة المنتخبات المشاركة.

أهمية المدرب الوطني

وتحدث المدير الفني عن أهمية المدرب الوطني، قائلًا: «المدرب الوطني هو الأفضل للمنتخبات، ومعظم بطولات مصر القارية تحققت تحت قيادة مدربين وطنيين مثل محمود الجوهري وحسن شحاتة»، مؤكدًا دعمه لمنح الفرصة للمدربين الوطنيين في أفريقيا، ومشيدًا بتجربة وليد الركراكي مع المنتخب المغربي.

وشدد حسام حسن على أن منتخب السنغال لا يمثل عقدة لمنتخب مصر، مؤكدًا: «نحن أبطال أمم أفريقيا 7 مرات، ولا يوجد شيء اسمه عقدة في كرة القدم»، مضيفًا أنه لا يلتفت للانتقادات، وأن الضغوط أمر معتاد، كما أن أي استفزازات أو فيديوهات تحفيزية تزيد من دوافع اللاعبين قبل المباريات.

وأعرب المدير الفني عن فخره بتاريخ مصر في البطولة القارية، مشيرًا إلى أنه توّج باللقب ثلاث مرات كلاعب، كما وجه الشكر إلى المغرب على حسن التنظيم والبنية التحتية المميزة.

واختتم حسام حسن تصريحاته بالتأكيد على أن القارة الأفريقية تزخر بالمواهب الكبيرة التي لا تقل عن اللاعبين الأوروبيين، مشيرًا إلى أن المنافسة بين محمد صلاح وساديو مانيه نموذج مشرف للكرة العربية والأفريقية.