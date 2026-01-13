موعد مواجهة منتخب مصر لليد ونظيره المغربي قبل السفر إلى رواندا

يختتم منتخب مصر الأول لكرة اليد استعداداته لخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقرر إقامتها في رواندا، بمواجهة ودية أمام منتخب المغرب، في تجربة قوية تقام مساء الخميس المقبل، دون حضور جماهيري.

جاء قرار إقامة المباراة خلف أبواب مغلقة في إطار توفير أقصى درجات التركيز والدعم للاعبين، فضلًا عن رغبة المدير الفني الإسباني باسكوال في الحفاظ على بعض الجوانب التكتيكية والخطط الفنية بعيدًا عن الأعين، قبل انطلاق مشوار الدفاع عن اللقب القاري.

كان المنتخب الوطني قد عاد أمس الأول من معسكره الخارجي في إسبانيا، الذي شهد خوض ثلاث مواجهات قوية، حيث تعادل الفراعنة مع منتخب البرتغال أحد أقوى منتخبات أوروبا، قبل أن يحققوا فوزًا عريضًا على منتخب إيران، ويختتموا المعسكر بانتصار مهم على منتخب سلوفاكيا، في إطار برنامج إعداد مكثف يهدف للوصول إلى أعلى جاهزية بدنية وفنية.

في سياق متصل، بلغت درجات الاستعداد داخل اتحاد كرة اليد أقصى مستوياتها، في ظل حالة من التركيز الكامل لتجهيز منتخب مصر للدفاع عن لقبه الأفريقي في رواندا، وسط منافسة قوية مرتقبة.

ويقود خالد فتحي، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، جهودًا كبيرة بالتعاون مع مجلس الإدارة وموظفي الاتحاد، لتوفير أقصى سبل الراحة والدعم لبعثة المنتخب، سواء على مستوى الإقامة أو الإعاشة والتنقلات.

ويشهد الملف التنظيمي تنسيقًا وتواصلًا يوميًا مع قيادات الاتحاد الأفريقي لكرة اليد، إلى جانب السفارة المصرية في رواندا، لضمان تهيئة أفضل الأجواء الممكنة أمام المنتخب الوطني، بما يسمح للاعبين والجهاز الفني بالتركيز الكامل على المنافسات، ومواصلة كتابة التاريخ في البطولات الأفريقية