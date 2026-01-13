كاف يكشف عن أسماء طاقم حكام مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” تعيين طاقم التحكيم لمباراة نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بين منتخب مصر ونظيره السنغالي.

وسيتولى الحكم الجابوني بيير أتشو قيادة المباراة للساحة، بمساعدة مواطنه بوريس ديتسوجا كحكم مساعد أول، والكونغولي ستيفن موتاسي مويو كحكم مساعد ثاني، والكونغولي جان جاك ندالا كحكم رابع، فيما سيكون الجابوني أموس ندونج مساعد حكم ثالث احتياطي.

تقنية الفيديو

وتقنية الفيديو الـ VAR، تم تكليف الكيني بيتر كاماكو بقيادة عمليات التحكيم بالفيديو، ويعاونه حكم الفيديو المساعد ليتيسيا أنطونيلا فيانا من إسواتيني.

يأتي هذا التعيين ضمن استعدادات "كاف" لضمان إدارة فنية دقيقة وعادلة للقاء المرتقب بين الفراعنة والأسود السنغالية، والذي ينتظره عشاق كرة القدم في القارة الأفريقية.