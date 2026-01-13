قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران .. إحالة عدد من كبار المسئولين بالدولة والبنك المركزي إلى القضاء
الداخلية تنقذ 19 طفلا من عصابات التسول بالجيزة
المنطقة الشمالية العسكرية تستكمل تنفيذ حملة بلدك معاك.. 24 ألف كشف طبي و60 ألف قطعة ملابس جديدة للمواطنين
قبل مواجهة المغرب.. هيمنة نيجيرية كاسحة في كأس أمم إفريقيا 2025
وزير الخارجية يؤكد لمبعوث الناتو رفض مصر للاعتراف بما يسمى أرض الصومال
شملت تخصصات حيوية.. تعرف على المسميات الجديدة لـ 5 كليات في الجامعات الخاصة
رايحين الامتحان.. العناية الإلهية تنقذ 4 طلاب بعد سقوط سيارتهم في ترعة المريوطية
الرقابة المالية تصدر أول إطار تنظيمي لصرف تعويضات التأمين الإجباري عن مركبات النقل السريع
وسط أنباء عن مقتل 505 متظاهر بإيران.. عراقجي: سنحمي سيادتنا من أي عدو
شوبير يكشف عن تحول مفاجئ في ملف تجديد أليو ديانج مع الأهلي
قنوات مجانية ناقلة لمباراة مصر والسنغال بالتردد
حماس: الاحتلال يرتكب أبشع أنواع الإبادة بارتقاء الشهداء من المرض والبرد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مواجهتي منتخب مصر ضد السعودية وإسبانيا استعدادا لمونديال 2026

منتخب مصر
منتخب مصر
إسراء أشرف

يستعد منتخب مصر بقيادة المدير الفني حسام حسن لبدء مرحلة جديدة من التحضيرات خلال الفترة المقبلة، بإقامة معسكر خارجي في دولة قطر خلال شهر مارس، وذلك ضمن خطة التحضير لمشوار الفراعنة في تصفيات كأس العالم 2026.

ويأتي هذا المعسكر عقب انتهاء مشاركة المنتخب في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في المغرب، حيث يواصل الفراعنة مشوارهم القاري بمواجهة قوية أمام منتخب السنغال بعد غدٍ الأربعاء في الدور نصف النهائي للبطولة.

موعد مواجهتي منتخب مصر ضد السعودية وإسبانيا 

ومن المقرر أن يشهد معسكر قطر خوض منتخب مصر مباراتين وديتين من العيار الثقيل، إذ يلتقي المنتخب السعودي يوم 26 مارس، قبل أن يواجه منتخب إسبانيا يوم 30 من الشهر ذاته، في إطار برنامج فني يهدف إلى اختبار اللاعبين أمام مدارس كروية متنوعة.

وجرى التنسيق الكامل مع الجهاز الفني للمنتخب، بقيادة حسام حسن، لوضع برنامج إعداد متكامل يركز على رفع الجاهزية البدنية والفنية، ومنح اللاعبين فرصة الاحتكاك بمستويات مختلفة، بما يساعد على الوقوف على مدى تطور الأداء وتصحيح أي سلبيات.

ويهدف هذا المعسكر إلى توفير أفضل تحضير ممكن للفراعنة، بما يتماشى مع تطلعات الجماهير المصرية، ويضمن ظهور المنتخب بصورة قوية ومشرفة في الاستحقاقات الدولية المقبلة.

موعد مواجهتي منتخب مصر ضد السعودية وإسبانيا موعد مباراة مصر ضد السعودية موعد مباراة مصر ضد إسبانيا منتخب مصر كأس العالم 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

هبوط قوي في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف بكام

حالة الطقس

بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. موعد انتهاء العاصفة الترابية

أرشيفية

اعترافات صادمة لـ 6 سيدات متهمات بممارسة الأعمال المنافية للآداب

شيرين

معروف مين ورا كل ده.. تعليق مفاجئ من شقيق شيرين عبد الوهاب على أزمتها الأخيرة

الدواجن والبيض

هتشتريها بكام؟.. تراجع سريع في أسعار الدواجن بالأسواق

مشغولات ذهبية

تراجع الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026

علي محمد علي

تؤثر في أسرتي وأولادي.. علي محمد علي يعلق على موجة الانتقادات الأخيرة

الدولار

عقب تراجعه.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 13-1-2025

ترشيحاتنا

مرصد الأزهر يحذر

مرصد الأزهر يحذر من مخاطر تقنيات التعرية عبر الذكاء الاصطناعي على منصة إكس

وزارة الأوقاف

بدء المرحلة قبل النهائية لدوري النجباء بمشاركة مديريات الأوقاف

ملتقى الفقه بالجامع الأزهر

الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر: الاجتهاد المشروع يكون بعد الرجوع إلى الكتاب والسنة

بالصور

المنطقة الشمالية العسكرية تستكمل تنفيذ حملة بلدك معاك.. 24 ألف كشف طبي و60 ألف قطعة ملابس جديدة للمواطنين

المنطقة الشمالية العسكرية تستكمل تنفيذ حملة "بلدك معاك" ‎بالتعاون مع صندوق تحيا مصر ومؤسسات المجتمع المدني
المنطقة الشمالية العسكرية تستكمل تنفيذ حملة "بلدك معاك" ‎بالتعاون مع صندوق تحيا مصر ومؤسسات المجتمع المدني
المنطقة الشمالية العسكرية تستكمل تنفيذ حملة "بلدك معاك" ‎بالتعاون مع صندوق تحيا مصر ومؤسسات المجتمع المدني

طاجن البطاطس.. أكلة بيتي بطعم زمان وخطوات مضمونة للنجاح

طاجن البطاطس
طاجن البطاطس
طاجن البطاطس

وسط أجواء من الفرحة.. صبحي خليل يحتفل بخطوبة ابنته جيهان

العروسين ابنة صبحي خليل والمخرج ثائر الصرفي
العروسين ابنة صبحي خليل والمخرج ثائر الصرفي
العروسين ابنة صبحي خليل والمخرج ثائر الصرفي

القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى ليلة الإسراء والمعراج

القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى ليلة الإسراء والمعراج
القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى ليلة الإسراء والمعراج
القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى ليلة الإسراء والمعراج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

المزيد